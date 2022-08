Simpatias para o amor e para aumentar sua autoestima - Reprodução

Publicado 24/08/2022 09:00

Olá, meninas!

Muitas mulheres têm dificuldades para encontrar um grande amor ou até mesmo em saber lidar com as emoções. Quem nunca passou por isso? Que tal recorrer ao misticismo?! Para ajudar nessas questões do coração, conversamos com astrólogo e tarólogo Victor Valentim, que ensinou sete simpatias para quem deseja um novo relacionamento ou, ainda, precisa melhorar sua autoestima.

O espiritualista diz que é preciso ter cuidado com os rituais encontrados pela web, "Muitas destas simpatias encontradas pela internet são sem fundamento, tendenciosas ou até direcionadas. A área amorosa é a que as pessoas mais buscam resolver por meio de magia. Mas a maior magia que você pode aprender são as direcionadas para a sua autoestima, amor próprio e valorização pessoal", destaca Victor.

Conheça as sete simpatias maravilhosas sugeridas pelo tarólogo para abrir os caminhos na vida amorosa:

1 - O Perfume de Atração: para ter um perfume de autoestima e atração e se tornar irresistível aos olhos dos outros, pegue um perfume de sua preferência e acrescente 3 espinhos de uma rosa vermelha durante uma lua cheia, pedindo mentalmente que o perfume seja consagrado pela energia de Afrodite a Deusa do Amor. Utilize sempre que sair para atrair um novo romance ou seduzir quem você deseja.

2 - Banho de Boldo: o banho de boldo deve ser tomado sempre que estiver sentindo-se para baixo ou com a autoestima nas masmorras. Faça um chá e misture com água fria do próprio chuveiro, tome o banho num Domingo para atrair a energia solar e reluzir brilho e autoestima.

3 - Adoçamentos amorosos: Às vezes, a relação está arruinada de brigas, discussões e muitas desavenças. O adoçamento serve para deixar seu relacionamento mais tranquilo e amoroso, trazendo uma energia tranquila e gentil entre os dois: escreva o seu nome e de seu amor e coloque uma colher de mel sobre os nomes, pedindo uma relação tranquila, calma e de amor entre ambas as partes.

4 - A Vela Vermelha da Paixão - se sua vida sexual anda muito parada: acenda uma vela vermelha na sexta-feira, dia regido pela Deusa Vênus, às 18h ou às 6h da manhã. Pedindo para que a Deusa abra seus caminhos para o sexo e boas relações íntimas.

5 - Quartzo Rosa - a pedra do amor. Ter um quartzo rosa perto de você não atrairá apenas boas energias de amor e romance, mas despertará seu amor próprio e carinho com sua aparência. Busque andar com um como pingente ou acessório, ele também auxiliará você a abrir seu coração para novos amores.

6 - Casal com dificuldades na cama - utilize uma pedra chamada Granada, basta colocar ela na gaveta de roupas íntimas de cada uma das pessoas do casal - a granada auxiliará na circulação sexual entre ambos e caso esteja em busca de um novo amor, ela tende a atrair uma energia sexual maravilhosa.

7 - A Magia do Espelho - diariamente faça a magia do espelho ao acordar, encantando a si mesma com as seguintes palavras ao acordar:

“Eu me amo. Eu sou especial. Eu sou atraente. Eu sou o amor. Eu sou a sedução. Eu sou o sucesso!”

Repita isto 6x sempre ao acordar olhando para seus olhos. O espelho tem o poder de potencializar tudo aquilo que é repetido em sua frente, então lembre-se de não falar bobagens ou repetir palavras negativas na frente dele. Deixe esta oração escrita para lembrar de repetir toda manhã e atrair boas energias para você.