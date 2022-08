Tipos de bumbuns: aprenda a potencializar o seu - Reprodução

Publicado 27/08/2022 10:00

Olá, meninas!

O bumbum é a preferência nacional dos brasileiros, não é mesmo? As atividades físicas e os tratamentos estéticos evoluíram muito nesse sentido. Para ajudar a identificar o seu tipo de bumbum e qual exercício é mais indicado para potencializar essa parte do corpo, o terapeuta corporal Carlos Magno Siervi, conhecido como Drenofitness, explica tudo sobre o assunto.

- Vale lembrar que os glúteos são uma combinação de músculos e como tal precisam ser estimulados principalmente através da musculação para ter um melhor resultado. Além disso, hoje a massagem se tornou uma grande aliada, com um protocolo complementar para potencializar os estímulos da academia – explica o Drenofitness.

O especialista também faz um alerta importante para quem procura um tratamento para conquistar um bumbum mais bonito.



- Cuidado com tratamentos milagrosos como aqueles que injetam qualquer substância nos glúteos. Muitos destes tratamentos têm um efeito desastroso a médio e longo prazo. Procure sempre um cirurgião, um profissional especializado. Em 32 anos como terapeuta já vi muitos procedimentos feitos por pessoas sem nenhuma formação que destruíram completamente a musculatura glútea dos pacientes. Fuja dos resultados imediatistas. O mais importante é a sua saúde! – reforça Carlos Magno.

Confira as orientações do terapeuta, conheça os quatro tipos básicos de glúteos e os exercícios que você pode e deve fazer para desenvolver seu bumbum.

Quadrado – A linha que vai do osso do quadril até a coxa é reta. A gordura fica ao redor da parte superior dos glúteos e a parte inferior é mais pesada. Exercícios: levantamento de pernas, subindo degraus, agachamento com salto.

Redondo - A silhueta lembra também o formato de um pêssego. A gordura é acumulada na parte superior dos músculos glúteos e não nas laterais, como acontece na forma quadrada. Exercícios: agachamento sumô, ponte, agachamento búlgaro.

Em forma de coração – Lembra um coração de cabeça para baixo. É maior na parte inferior e estreito na medida em que se aproxima da cintura. É comum que os músculos d esse formato comecem a cair com os anos. Exercícios: halteres e curvas laterais, avanços explosivos, escalador.

Triangular – Lembra o formato de um V. Exercícios: agachamento profundo, avanço em movimento, agachamento pop.