Crianças podem aprender a pensar com o coração? - Reprodução

Crianças podem aprender a pensar com o coração?Reprodução

Publicado 01/09/2022 21:58 | Atualizado 01/09/2022 22:01

Olá, meninas!

Educar os filhos é uma tarefa difícil. Não é simples ajudar a formar o caráter de uma pessoa. Ensinar limites, preparar para o mundo e acima de tudo, contribuir para a formação de sentimentos, ideais, sonhos e conquistas, são papéis que devem ser desempenhados pela família e pela escola. Parece inusitado, mas os pais podem ajudar as crianças, para que aprendam a pensar com o coração. O escritor e especialista no desenvolvimento de pessoas, Rodrigo Goecks, autor do conto “O Menino e o Materialismo”, ensina algumas ferramentas para isso.



- O pensar com o coração significa a capacidade de trazer as qualidades do coração para o pensar. Faz parte da essência humana, é como se houvesse uma sementinha em cada um de nós, mas que precisa ser regada e cuidada. Quando não regamos, nasce em nós um pensamento exclusivamente materialista e racional, duro, impenetrável - explica Rodrigo.

O escritor lembra ainda algumas perguntas fazemos no dia a dia e que demonstram a importância de desenvolver essa sensibilidade nas crianças.

“Onde colocamos as mãos quando pedimos sinceras desculpas?”, “Quando falamos de um profundo amor?”, a resposta é sempre: no coração. “Falar com o coração aberto”, por exemplo, é abrir-se para o outro, genuína e livremente.

- Imagine o que acontece quando trazemos as qualidades do coração para o pensar? Integramos o pensar analítico e racional com a empatia e o amor. Uma força transformadora atua em nós. O resultado é a formação de seres humanos capazes de usar a razão empaticamente, capazes de aprender com o outro e ser questionador de seus próprios preconceitos. Serão pessoas capacitadas para exercer a intuição e todo o seu potencial humano – destaca o escritor.

Confiras as dicas de Rodrigo para ensinar aos pequenos como alimentar a alma:

Adolescentes e a arte

“Eu tenho um filho adolescente, há uns meses ele estava um turbilhão de emoções e acordava bem intempestivo. Conversei com ele sobre alguns limites e lhe dei uma linda poesia que falava sobre a beleza do amanhecer. Combinamos que ele leria a poesia ao acordar e colocamos o poema no quadro de imãs na parede do quarto. Funcionou, ele melhorou muito a forma de agir pela manhã. A razão e arte andaram juntos neste exemplo. A arte é um veículo primordial para desenvolver o pensar com o coração: pintura, modelagem, leitura de contos, poesia. Além disso, o contato frequente com a natureza e a valorização do pensamento intuitivo no dia a dia”.

O papel dos pais na formação do ser humano

“Só conseguiremos que nossos filhos sejam melhores se nós estivermos nesta busca. Ninguém leva alguém para onde não foi. É difícil evoluir se eu não faço nada além do que viver o dia a dia, se eu não busco o autoconhecimento e autodesenvolvimento. Assim, nada acontece se eu me satisfaço somente com o acordar, trabalhar, pegar uma praia, ir ao shopping e curtir o Instagram ou Whats App. O nosso papel, pais e familiares, neste processo de desenvolvimento é integrarmos o racional e lógico com o subjetivo e sutil, com a arte e a ciência permeando nossas vidas. Os filhos são reflexos de nós. Neste sentido, deixo uma frase de Rudolf Steiner para reflexão: A questão não é como mudar o outro, mas o que eu posso mudar em mim para que o outro mude”.

O papel da escola na formação das crianças

“O ideal seria integrar arte e ciência em proporções semelhantes. Existem algumas escolas que já perceberam isso e estão caminhando nesta direção. Nas escolas waldorf, por exemplo, as crianças criam seus próprios livros escolares, ou seja, ao mesmo tempo em que estuda geografia e matemática, é estimulada através da arte. É incrível ver os cadernos e livros destas crianças, belíssimos. São crianças estimuladas a desenvolver a sensibilidade e criatividade. É o que o mundo hoje precisa. Não adianta mais formar seres humanos repletos de conhecimento técnico, até porque a inteligência artificial é capaz de superar qualquer um tecnicamente, é preciso formar de seres humanos mais criativos e sensíveis aos outros, é isso que nos faz humanos”.