As sobrancelhas penteadas para cima estão em alta Reprodução

Publicado 31/08/2022 19:38 | Atualizado 31/08/2022 19:40

Olá, meninas!

Já foi a vez dos lábios, dos cílios e até mesmo das unhas, mas agora só se fala em uma coisa: as sobrancelhas! Símbolo de personalidade e atitude, as queridinhas do momento são as sobrancelhas que vem recebendo destaque nas produções das famosas como Jade Picon e GKAY.

Com novos estilos surgindo e outros sendo resgatados diretamente do passado, reunimos as principais tendências para você ficar de olho e aderir no seu dia a dia. O objetivo é potencializar o olhar e realçar ainda mais a beleza natural. As dicas são da especialista em sobrancelhas Emônica Geovana, da rede Walter’s Coiffeur. Confiram:

Sobrancelhas naturais

Estamos entrando na era sem filtro, que valoriza o amor próprio e busca pelo look mais natural possível. Por isso, as sobrancelhas que seguem seu padrão original vem crescendo, na contramão dos estilos mais desenhados e definidos. Mesmo quando queremos dar um efeito natural, é importante manter a rotina de cuidados com os fios, para que se mantenham limpos e hidratados.

Plumas ou Soap brows

As sobrancelhas penteadas para cima estão bombando nas redes sociais, e nos últimos anos se tornaram um verdadeiro must na make. Muitas já se renderam a essa trend e aprovaram o visual, que pode ser alcançado de diversas formas. As soap brows dominaram as produções e transformam o look, trazendo um ar fresh. As melhor forma de aderir é com o uso de um gel apropriado ou sabonete de glicerina, penteando para cima com uma escovinha.

Sobrancelhas finas

Os anos 2000 estão de volta tanto na moda, quanto na beleza. Por isso, essa tendência que divide opiniões também tem surgido nas produções de algumas influenciadoras: as sobrancelhas finas! Elas eram febre há alguns anos, mas vem voltando a ser sucesso. Aparar bem os fios traz elegância e um destaque maior a outros elementos do rosto, como os olhos e os cílios.

Sobrancelhas descoloridas

Essa é para as mais ousadas! Celebridades como GKAY já vem se aventurando e ditando tendência com a sobrancelha descolorida, que deixa qualquer visual mais descolado. O processo de descoloração das sobrancelhas deve ser feito com cautela, pois os pelos são sensíveis e próximos da região dos olhos. Se feito devidamente, dá um grande up no look, realçando o olhar e os traços da mulher.

Sobrancelhas preenchidas

Já as sobrancelhas preenchidas, consolidadas entre o público feminino, vem se modernizando em estilos curvados, angulares e até mesmo retos. Elas trazem um olhar fatal, realçando o semblante. Tanto com maquiagem quanto com procedimentos como a micropigmentação e o desenho é possível conquistar um resultado maravilhoso.