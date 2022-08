A cantora Anitta é a primeira artista brasileira a receber um prêmio no VMA - Reprodução

A cantora Anitta é a primeira artista brasileira a receber um prêmio no VMAReprodução

Publicado 30/08/2022 12:06

Na noite do último domingo (28/08), a cantora Anitta fez história ao ganhar o prêmio de melhor canção latina no VMA 2022, pelo vídeo do hit Envolver. Esta é a primeira vez que um artista brasileiro é premiado no tradicional evento realizado pela MTV.

A cantora que nasceu no subúrbio carioca, em Honório Gurgel, ganhou o mundo. Investiu muito na carreira e hoje é sucesso internacional. Alcançou o topo e vem causando muitas vibrações de fãs e admiradores no mundo todo.

Mas enquanto alguns valorizam, outros criticam. Mesmo quem não gosta do estilo da cantora, precisa respeitar a profissional que ela se tornou, suas conquistas e a mulher empoderada que ela é. Uma mulher forte, que não tem medo das críticas, que corre atrás dos seus sonhos, vai à luta e agora recebeu uma das maiores premiações da música americana.

Uma brasileira no topo é uma vitória para todas nós. Uma artista completa, inteligente, inovadora. Uma mulher que vai atrás do que ela quer e que inspira muitas outras. Gostem ou não do estilo, ela faz muito barulho.

Ao receber o prêmio, a própria Anitta ficou emocionada e não acreditou no que estava acontecendo. No discurso, ela lembrou que veio do gueto e toda a discriminação que o funk sofreu. Destacou também a importância do prêmio para a música brasileira. Mais uma vez, Anitta não negou suas raízes e falou do orgulho que sente em ser uma artista brasileira.

Mas a verdade é que ela tem sido pioneira em muitos sentidos, quando colocou a primeira música brasileira no topo do Spotify Global e também quando cantou no Ano Novo da Times Square, em Nova York.

E não foi só o prêmio que deu o que falar. O look sexy escolhido pela cantora para a festa do VMA, também gerou muitos comentários. E vocês, meninas? O que acharam do look e desse prêmio histórico da Anitta? É ou não é uma artista sensacional?