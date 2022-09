Dicas de make e penteado para curtir o Rock in Rio - Divulgação

Publicado 03/09/2022 10:00

Olá, meninas!

Esse fim de semana, milhares de pessoas vão se reunir para celebrar mais uma edição do Rock in Rio. Durante dois finais de semana, pessoas de todas as idades e tribos estarão juntas, se divertindo. E para completar o look para o festival, que tal uma make cheia de cores e fácil de fazer? Outra tendência é caprichar no penteado. As produções estilosas estarão em alta durante a festa e se você vai ao festival não pode perder essa dica!

- A boa é uma maquiagem leve para curtir, pular e se divertir. Também precisa ser eclética para combinar com o evento, que reúne vários estilos. Uma dica importante é: invista em produtos à prova d'água e resistentes para não borrar com o suor ou chuva – explica Dinah Ventura, do Mais Bonita Centro de Beleza, em Niterói.

Abaixo, a profissional ensina o passo a passo para uma make que vai arrasar no RiR:

- Para começar, hidrate a pele com um produto bem potente, pois ficará o dia todo no festival;

- A seguir, passe um filtro solar com boa proteção, pois os shows começam cedo;

- Para começar a maquiagem, vamos esquecer a base, para não ficar pesado. Então, aplique um primer para preparar a pele;

- A seguir, é a vez dos olhos. Escolha uma sombra com brilho e aplique em todo o côncavo, deixando o local bem contornado. Para quem curte um estilo natural, cores como champagne, rosé e tons de nude ficam lindos. Já as mais "Rock and roll" podem investir em preto e tons de cinza e grafite;

- Depois, faça um delineado na raiz dos cílios superiores. Nessa etapa, é possível ousar nas cores e sair do tradicional delineado preto;

- Espere secar e entre com a máscara de cílios. Use uma à prova d´água para evitar borrar por conta do calor e suor;

- Se tiver um aplicador de coração, estrelas ou outros ícones, aplique no canto externo da pálpebra;

- Nas bochechas, um blush rosadinho, que dá aquela carinha de saúde;

- Na boca, vale um contorno nos lábios com lápis bem fininho e gloss no centro, para dar aquele ar de boca com volume;

- Para completar o visual, pode aplicar levemente um iluminador na parte de cima das bochechas e na pontinha do nariz;

- E para finalizar, um pó translúcido bem fininho para manter a make durante todo o dia.



Unhas e cabelos no estilo rock

Além da maquiagem, as unhas podem ganhar uma atenção especial também. Vale usar um esmalte incolor e desenhos como corações e bolinhas ou apostar no preto, bem festival de rock.

Nos cabelos, algumas trancinhas finas podem se juntar em um meio rabo de cavalo ou podem ficar puxadas para o lado. Um coque alto meio solto e com franjão caindo no estilo Amy Winehouse. Ou ainda um rabo de cavalo desconstruído, com fios soltos ou totalmente soltos e com babyliss nas pontas, para dar um ar descontraído.