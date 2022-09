A peça infantil Família Pig estará em cartaz no Teatro Fashion Mall - Divulgação

A peça infantil Família Pig estará em cartaz no Teatro Fashion MallDivulgação

Publicado 02/09/2022 10:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Família Pig no Teatro Fashion Mall

A personagem Peppa Pig e a família de porquinhos, o irmão George, a Mamãe Pig e o Papai Pig, prometem fazer a alegria da criançada no Teatro Fashion Mall, em São Conrado. O espetáculo fica em cartaz nos dias 3, 4, 10 e 11 de setembro. O texto é uma adaptação de Beto Moreno e elenco composto por Bianca Marques, Juan Henrique e Julio Cesar. A peça mostra como algumas atividades podem ser divertidas. Por exemplo: tomar banho depois de brincar de bola no quintal, ler histórias antes de dormir e até mesmo reciclar o lixo. Suas aventuras e brincadeiras com George, Mamãe Pig e Papai Pig, sempre terminam com muitas gargalhadas. O Teatro Fashion Mall fica na Estrada da Gávea, 899.

Clarice Lispector em curta temporada na Gávea

O espetáculo “Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres”, de Clarice Lispector, estará em curta temporada, até o dia 2 de outubro, no Teatro dos 4, no Shopping da Gávea, sempre às sextas e sábados, às 20h e aos domingos, às 19h. A peça tem Melise Maia e Rafael Queiroz, adaptação de Melise Maia, direção de Ernesto Piccolo e direção musical de Edu Lobo. Nesta adaptação teatral, dá início ao espetáculo, com o processo criativo de Clarice Lispector escrevendo um livro onde a professora primária Loreley, mais conhecida como Lóri, sai de Campos para o Rio de Janeiro, em busca de uma liberdade impossível de ser alcançada numa cidade do interior. Ela conhece Ulisses, um professor de Filosofia, que irá se tornar o grande amor de sua vida. A narrativa acompanha o processo angustiante e prazeroso característico dos amantes.



Diversão e atividades adaptadas para PCDs

No dia 17 de setembro, das 10h às 13h, a ONE BY ONE, com o apoio do Zona Sul Supermercados e da Associação Pedra de Itaúna, realizará no Parquinho do Condomínio Pedra de Itaúna, na Barra da Tijuca, uma manhã divertida com música, arte, brincadeiras, atividades adaptadas e passeios com triciclos adaptados. O evento será realizado em celebração pelo Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é comemorado no dia 21.