Publicado 05/09/2022 22:57 | Atualizado 05/09/2022 23:00



Olá, meninas!

Setembro é o novo mês das noivas! Por isso, ao longo desse mês vamos trazer dicas especiais sobre o universo dos casamentos. Hoje vamos falar sobre um dos pontos que mais chamam a atenção na beleza de uma noiva, que é a harmonia do rosto. Com a aproximação do grande dia, muitas mulheres desejam cuidar do visual para ter uma pele mais iluminada e aparência saudável.

Para ajudar nessa etapa, a dermatologista Gabriela Dawson criou um protocolo de embelezamento facial, com um protocolo de tratamentos que começa seis meses antes do casamento.

- Trabalhamos com ácido hialurônico para embelezar os pontos do rosto, às vezes dando uma arrebitada na ponta do nariz, fazendo uma hidratação labial, uma projeção do queixo ou usando a toxina botulínica em pontos necessários. Esses são os procedimentos mais invasivos que a gente faz. Mas para quem desejar também é possível ter uma rotina com cuidados que podem ser feitos em casa - ressalta a especialista.

No consultório, as noivas podem fazer um combo de limpeza de pele para deixar o rosto hidratado e com luminosidade, além de reduzir manchas, poros e a acne. Também é possível fazer uma hidratação profunda da pele, com esfoliação e máscara de ácido hialurônico. Se a opção for por um tratamento em casa, a noiva pode contar com pequenas ações que vão fazer a diferença para o grande dia. Confiram!

7 dicas de cuidados pré-casamento para adotar na rotina do dia a dia

A dermatologista Gabriela Dawson também deixou dicas para as noivas que desejam ter uma pele viçosa para o dia do casamento, mas sem passar por procedimentos estéticos em consultório:

1.Faça uma esfoliação leve;

2.Use gelo para fechar os poros;

3.Lave o rosto com sabonete de ácido glicólico uma noite antes do casamento;

4.Hidrate a pele com produtos à base de vitamina C e ácido hialurônico;

5.Faça uma drenagem facial;

6.Não faça nenhum procedimento estético na pele no dia do casamento;

7.Beba bastante água.