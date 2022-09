A cantora Sula Miranda está gravando o primeiro DVD da carreira - Reprodução

A cantora Sula Miranda está gravando o primeiro DVD da carreiraReprodução

Publicado 06/09/2022 19:56 | Atualizado 06/09/2022 19:58

Ela nasceu com um grave problema na laringe e contrariando todas as expectativas se tornou uma cantora de sucesso. Mais que isso, ela foi além e mergulhou fundo no mundo artístico. Além de cantar, também foi locutora, apresentadora, atriz e até decoradora. Com sua voz doce conquistou o mundo sertanejo e ficou conhecida como a Rainha dos Caminhoneiros. Agora, ela investe na música gospel, está gravando o primeiro DVD da sua carreira e está lançando uma fragrância de perfume com sua marca. Esse é o nosso mulherão de hoje, a artista Sula Miranda.

Nascida em São Paulo, Sula e as três irmãs, entre elas a artista Gretchen, cresceram entre brincadeiras voltadas para atividades artísticas, como dançar, cantar e interpretar. O pai, Seu Mário, chegava do trabalho carregado de brinquedos e instrumentos musicais. Todas se dedicaram ao aprendizado de violão. Sula aprendeu também um pouco de piano. Ainda adolescente, Sula, Gretchen e uma amiga criaram o grupo musical “As Mirandas”. No final dos anos 70, Sula, suas duas irmãs e uma amiga formaram o conjunto “As Melindrosas”. Fizeram grande sucesso e venderam um milhão de discos. Pouco tempo depois a jovem decidiu seguir carreira solo e seu primeiro disco foi gravado em 1986. Desde então ela não parou mais.

Mãe de Natan, de 23 anos, Sula não esconde o orgulho e o amor pelo filho. A artista, que veio de um movimento de renovação da música sertaneja, hoje coleciona uma história de amor pela arte e pelo público. A cantora conversou com a coluna sobre a carreira, a família e seus planos para o futuro.

Como você é com os amigos e com a família?

Eu sou o mais natural possível e procuro ser generosa, amiga, parceira. Não sou perfeita, mas procuro fazer o meu papel, seja como mãe, como filha, como amiga.

Como surgiu a ideia de gravar um DVD gospel?

Estou na música gospel desde 2007, esse é o meu primeiro DVD da carreira e estou muito feliz de ser na música gospel. Alguns cantores que participam desse trabalho, como o Buchecha e o Naldo, têm uma vida com Deus e ainda não têm uma carreira na música gospel ou nunca tinham gravado oficialmente. Então, o propósito desse DVD é mostrar isso, que o importante é querer agradar, louvar a Deus.

E como surgiu a ideia de lançar um perfume?

Esse perfume eu lancei há 20 anos. Mas na época não tínhamos todas as ferramentas de divulgação que temos hoje, como internet e as outras facilidades que temos para fazer o produto chegar ao consumidor. Então, eu tinha esse sonho de relançar esse perfume. Essa fragrância foi desenvolvida pelo perfumista Jean Luc Morineau, que trabalhou em importantes empresas de essências e perfumarias do mundo. Eu uso esse perfume e as pessoas sempre perguntavam “Que perfume maravilhoso é esse?”. Agora tive essa oportunidade. E ele nasceu com o novo nome “Sublime”.

Apresentadora, cantora e até decoradora. Como concilia as funções?

Me sinto realmente privilegiada, pois sou uma das poucas artistas que teve a oportunidade de se lançar em várias áreas. Comecei como cantora e a cantora abriu as portas para a locutora, a locutora abriu portas para a apresentadora jornalística, no Roda Brasil, na TV Record. Depois fui fazer musical sertanejo no SBT, em seguida fui fazer variedades na CNT e depois fui apresentar um programa feminino na Rede TV e na Rede Mulher. Ou seja, já passei por vários setores, tive muitas oportunidades e agora me lancei como cantora gospel. Eu trabalho com as oportunidades. Sempre que eu tiver uma nova oportunidade e um novo desafio eu encaro com prazer. Também tive a chance de me lançar como atriz e participei da novela Gênesis. Quero continuar como atriz e tenho desejo de atuar outras vezes. Estou morando no Rio de Janeiro para estudar, me capacitar e ter uma nova oportunidade nas novelas.

Como é sua relação com sua irmã Gretchen? Como foi a infância de vocês?

Somos uma família de artistas, começamos juntas muito pequenas, desde os 6 anos de idade a gente faz algo na área artística. Nos profissionalizamos aos 14 anos, quando criamos o grupo “As Melindrosas”. Depois virei a Sula. A relação é normal como a de qualquer família, a única coisa que não é igual é a frequência com que nos reunimos, que infelizmente é muito pequena. Cada uma tem sua agenda agitada e suas atividades diferentes de atuação. Então, apesar de sermos artistas, são segmentos diferentes e a gente não se cruza sempre. Mas é como qualquer outra família, graças a Deus.

Qual recado deixaria para todas as mulheres?

O recado não é só para mulheres, mas para qualquer pessoa. Quando a gente tem um sonho, como esse sonho de gravar meu DVD... Eu tenho 36 anos de carreira como Sula e sempre tive esse sonho. Mas não aconteceu antes quando eu estava na carreira sertaneja, só veio agora na minha carreira gospel. Mas está acontecendo e é isso que importa. Então, o recado é você perseverar, continuar, não desistir de você. Não desistir do seu propósito de vida. Não desistir e continuar em frente. E não ter medo de desafios. Se eu tive todas as oportunidades, eu tive porque eu encarei. O desafio é fundamental, pois eu estou sempre me renovando. A cada desafio eu tenho que aprender uma coisa nova, que me reinventar e é isso que faz a coisa acontecer.

Você se acha um mulherão?

Sobre ser um mulherão... Eu tenho 1,59m de mulherão (risos), chega a ser curioso. Eu falo que eu sou um mulherão condensado (risos). Eu me acho uma mulher interessante, bonita, eu me cuido para isso. Faço exercícios e cuido da alimentação há anos. O fundamental é que a gente se sinta bem e feliz, aí isso reflete em nossa vida. Quando a gente faz o que ama, mesmo com as dificuldades, isso exala e é isso que as pessoas conseguem enxergar em mim.