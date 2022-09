Vestido feito pelo estilista Silvio Cruz - Reprodução

Publicado 10/09/2022 10:00

Olá, meninas!

O sonho de toda noiva vai muito além da festa de casamento. O vestido perfeito é o desejo de todas! O modelo faz parte da tradição e é o ponto alto de qualquer cerimônia de casamento. A cada ano, as tendências mudam, os modelos ficam mais modernos, elegantes e bonitos. Mas a cor branca, as rendas, bordados e a desejada grinalda não ficam fora de moda, nunca!

Especialista no assunto, o estilista Silvio Cruz já vestiu muitas noivas e deixa dicas sobre quais são as tendências para o vestido brilhar na noite do casamento.

- A tendência dá lugar ao sonho da noiva. Cada uma tem o vestido dos sonhos guardado no coração m. cada biotipo de noiva merece ser emoldurado de forma correta. O vestido ideal deve ser o protagonista dessa ação. Realçar as qualidades e disfarçar possíveis imperfeições, transformando a noiva em uma rainha. Agregando conforto e beleza. Isso faz com que esse seja o vestido ideal e tão sonhado – explica o estilista.

Confiram as dicas do estilista Silvio Cruz para observar na hora de escolher o modelo ideal de vestido:

Bordados - Os vestidos com rendas e bordados ainda são os queridinhos das noivas, porém estamos percebendo que algumas estão se distanciando dessa estética e prezando mais pelo minimalismo e até pelo “desconstruído”.

Lisos - Vestidos lisos, com um excelente caimento e um tecido nobre estão ganhando os corações das novas noivas. Se engana quem pensa que um vestido liso, sem bordados ou rendas é sinônimo de simplicidade. Exige uma atenção cuidadosa aos mínimos detalhes de acabamento e modelagem, e assim dão um ar de sofisticação e colocam à prova as habilidades de profissionais realmente habilidosos.

Corsets - Em sintonia com o cenário de moda no geral, os corsets ou corseletes também estão em destaque entre as noivas e dão um

Toque especial aos vestidos.

Tomara que caia – Essa é mais uma tendência que não sai de moda. Um lindo vestido tomara que caia, que deixa o colo e os ombros da noiva, realça a sensualidade e a beleza de qualquer noiva.

Trocar de vestido – Algumas noivas usam mais de um vestido, pode ser um para a cerimônia e outro para a recepção. Então, é possível dividir o sonho em dois!