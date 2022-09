A rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira (08/09) - Reprodução

Publicado 08/09/2022 19:41

Hoje o mundo inteiro ficou mais triste com a morte da Rainha Elizabeth II, que se foi nesta quinta-feira (8), aos 96 anos. Mais do que um símbolo da monarquia britânica, ela foi um símbolo da força feminina e inspiração para muitas mulheres em todo o planeta.

Dona do reinado mais longo da história, Elizabeth foi rainha por 70 anos e nos deixou como legado sua postura, elegância e o reflexo de uma verdadeira fortaleza em forma de mulher. Leonina, mãe, avó, esposa e soberana entres outros reis, chefes de estado, presidentes e outros líderes. Todos a respeitavam. Uma das poucas mulheres a se destacar em um meio ocupado por tantos homens. Ela resistiu ao machismo e a todas as dificuldades que uma mulher pode enfrentar quando está no poder. Governou de forma brilhante e realizou grandes feitos.

Mais do que uma rainha, ela era popular e um ícone mundial, mesmo aos 96 anos. Algumas curiosidades sobre ela: era adorada por pessoas de todas as idades, gostava de cavalgar, dirigia os carros do palácio quando podia, amava beber gin e nos últimos anos entrou nas redes sociais para se aproximar dos súditos. Esteve no Brasil, visitou o Maracanã em uma partida entre os times São Paulo e Rio de Janeiro. Em sua passagem pelo Rio, a Rainha marcou simbolicamente o início da construção da Ponte Rio Niterói.

Isabel Bowes-Lyon, também conhecida como a Rainha-Mãe, foi casada com o príncipe Philip por 73 anos, que faleceu em 2021 e por quem era apaixonada desde menina. Usava roupas coloridas e elegantes e lançou um estilo de moda único. Deu vida a diversos memes na internet, refletindo a pessoa popular e querida por internautas no mundo inteiro.

Popular, divertida, empoderada, líder mundial e ao mesmo tempo mulher. Uma inspiração que vai deixar saudade e um legado importante para o público feminino e para gerações de meninas. Nossas filhas e netas que também vão conhecer e se apaixonar pela história da rainha das rainhas.