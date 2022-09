A cantora Sarah Si apresenta um show em homenagem à Dona Ivone Lara, neste domingo (11) - Divulgação

A cantora Sarah Si apresenta um show em homenagem à Dona Ivone Lara, neste domingo (11)Divulgação

Publicado 09/09/2022 10:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Show em homenagem à Ivone Lara

Neste domingo (11), a partir das 18h, a cantora Sarah Si apresenta o show Espelho da Vida, em homenagem à grande ‘Dama do Samba’, Dona Ivone Lara, no Beco das Garrafas, em Copacabana. Dona de um timbre marcante e imponente, a cantora, que foi backing vocal de Dona Ivone por muitos anos, apresentará neste show, grandes sucessos da grande baluarte do Império Serrano. Sucessos como “Acreditar”, “Enredo do meu samba”, “Alguém me Avisou”, “Sorriso Negro”, “Sonho Meu”, “Mas Quem Disse que eu te Esqueço”, “Préa Comeu”, entre tantos outros sambas como “Cinco Bailes da História do Rio”, o primeiro samba-enredo que Dona Ivone Lara escreveu em 1965, estarão no set list do show.

Shows e teatro para a família em Madureira

A programação deste fim de semana no Madureira Shopping tem programação para toda a família. Neste domingo (11), às 13h, a banda Rocklen vai apresentar clássicos do pop rock internacional em versão acústica. Sucessos de Billy Idol, Charlie Brown Jr e Capital Inicial estão no setlist do show. Às 15h, os pequenos vão se divertir com a peça infantil Os Saltimbancos, que narra as aventuras de quatro bichos que, sentindo-se explorados por seus donos, resolvem fugir para a cidade e tentar a sorte como músicos. Em seguida, a banda Dona Penha traz sucessos do funk, rock e soul, a partir das 17h.

Comemoração pelo Dia do Cachorro-Quente

Nesta sexta, dia 9 de setembro, é o dia de um dos sanduíches mais famosos do mundo, o cachorro-quente. Sucesso na Taquara, o hot dog Gigante do Francisco é uma excelente opção para comemorar a data. O cachorro-quente tem 90cm e serve de 3 a 4 pessoas. Ele é composto por metade monster dog (baguete de parmesão, maionese de alho, linguiça suína defumada, barbecue, bacon e queijo gratinado no maçarico) e a outra metade cheddar dog (baguete de parmesão, maionese de alho, linguiça suína defumada, cheddar cremoso e bacon). O espaço fica na Av. dos Mananciais, 1146.