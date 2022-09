Cantoras deram um show de qualidade, produção e sensibilidade no último dia de Rock in Rio - Reprodução

Publicado 12/09/2022 21:35

O último dia de Rock In Rio 2022 foi marcado de forma brilhante por uma homenagem às mulheres. Elas encerraram o evento, com shows só de mulheres no principal palco do festival: o Palco Mundo: só com mulheres no principal espaço do festival. Artistas maravilhosas, que se apresentaram com muito talento e empoderamento feminino. As cantoras deram um grande show durante todo o festival e o encerramento foi repleto de representatividade. O público foi ao delírio com shows históricos de Ludmilla, Ivete Sangalo, Rita Ora, Dua Lipa, Lexa e tributos à Elza Soares, a grande diva da música brasileira.

As artistas arrasaram no Palco Mundo, no Palco Sunset e no Espaço Favela. Elas fecharam o festival com apresentações impecáveis. O furacão Ivete Sangalo cantou junto com seu filho Marcelo em um show emocionante e repleto de carinho entre mãe e filho. A cantora Tati Quebra Barraco levou a representatividade do funk carioca para o festival, ela, uma mulher que veio de uma favela e que perdeu um filho para a violência, tece um dos momentos mais importantes da sua carreira ao cantar com Ludmilla. A Lud que também representa a força feminina na música e que também representa as mulheres homossexuais. A cantora Rita Ora, belíssima em uma roupa brilhante feita com strass, também arrasou no evento e contou com a participação especial da Pabllo Vittar, esbanjando feminilidade e doçura.

É para aplaudir de pé a organização do evento que teve a sensibilidade de dar esse destaque à arte feminina. Mulheres, cantoras, artistas, fortes e que levaram o último dia de Rock in Rio para um alto nível de qualidade, produção, estilo e sensibilidade.

É para aplaudir de pé a organização do evento que teve a sensibilidade de dar esse destaque à arte feminina. Mulheres, cantoras, artistas, fortes e que levaram o último dia de Rock in Rio para um alto nível de qualidade, produção, estilo e mostrando que uma mulher pode chegar onde ela quiser. Cada uma com sua história de vida e garra! Já estamos com saudades, Rock in Rio.