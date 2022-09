Pessoas diabéticas devem ter cuidado redobrado no frio - Reprodução

Pessoas diabéticas devem ter cuidado redobrado no frioReprodução

Publicado 14/09/2022 09:00

Olá, meninas!



A diabetes cresceu muito entre as mulheres durante a pandemia, saltando de um percentual de 7,8% em 2019 para 9% em 2020, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Normalmente, as mulheres são mais cuidadosas com a saúde e procuram regularmente o acompanhamento médico, mas o cenário de dificuldades sociais e econômicas nos últimos anos atingiu muito a população feminina. Esse impacto tem relação direta nas condições para a prevenção da diabetes, como a falta de acesso à alimentação de qualidade, rotina de atividades físicas, entre outros.



Além disso, como uma doença silenciosa, a diabetes pode aumentar durante o inverno, devido à mudança de hábitos típicos do período mais frio. Como por exemplo: a diminuição de atividades físicas e maior consumo de calorias, que aumentam o nível de açúcar no sangue, provocando o descontrole da doença. Por isso, durante os dias frios, é importante redobrar os cuidados, obedecendo quatro pontos principais:



Alimentação e hidratação

De acordo com a nutricionista Taissa Müller, do Lach, laboratório e clínica, o ideal é realizar de três a cinco refeições por dia baseadas em fibras, carnes brancas, frutas, legumes, verduras e grãos. “Uma boa opção para o lanche são ovos cozidos, nozes e biscoitos integrais. Dessa forma, evita-se o consumo de industrializados inflamatórios ricos em carboidratos e pouco nutritivos”, afirma Taissa. A especialista também reforça que manter-se hidratado ajuda no controle do nível de glicose no sangue e que o baixo consumo de água pode ser prejudicial aos que possuem diabetes, pode gerar desidratação.



Exercícios Físicos

Os exercícios físicos também são fundamentais para quem convive com a diabetes. Recomenda-se, no mínimo, 30 minutos de exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida ou pedalada. Essa prática estimula a produção de insulina, além de melhorar o aproveitamento da glicose pelos músculos.



Rotina de monitoramento frequente

Para um dia a dia ainda melhor, monitorar com frequência as taxas de glicose no sangue ajuda no controle da doença e reduz problemas causados pelos picos elevados de glicose ou pela falta dela no sangue. Para Ana Luiza Szuster, farmacêutica e diretora de Relações Internacionais da MedLevensohn, nesse momento é fundamental contar com aparelhos de qualidade. “Já existem no mercado diversas soluções com tecnologias inovadoras, até mesmo com comunicação bluetooth, que cabem dentro de nossas bolsas e possuem resultados seguros. Esses equipamentos são capazes de armazenar histórico de testagem que, atualmente, pode ser verificado em um aplicativo de smartphone, por exemplo”, reforça Ana Luiza.



Pele hidratada

Outro ponto importante para quem convive com a diabetes, em especial as mulheres, são os cuidados com a pele, já que a doença não controlada pode provocar mais ressecamento ou até feridas. O ar mais frio do inverno associado aos banhos quentes tende a deixar a pele ainda mais sensível e ressecada, com toque áspero. Por isso, investir em dermocosméticos é uma boa opção, já que eles possuem uma combinação de ativos especialmente indicados para pessoas que tratam doenças na pele, têm dificuldade de regeneração ou apenas um ressecamento excessivo.