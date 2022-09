Setembro é dedicado à conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio - Divulgação

Publicado 18/09/2022

Setembro é dedicado à conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo - são mais de 800 mil pessoas ao ano. O ato de tirar a própria vida pode ser resultado de uma soma de situações difíceis vividas ao longo da vida e que levam a pessoa a um sofrimento emocional intenso e contínuo. Por isso, devemos ficar atentos e saber diferenciar tristeza e depressão, que muitas vezes leva ao desespero.

Quem se mata não quer deixar de viver, quer deixar de sentir dor!



“As pessoas que estiverem passando por situações difíceis podem pedir auxílio para entes próximos ou ajuda profissional. Muitos fatores podem agravar o risco de suicídio, como bullying, traumas emocionais, depressão, doenças crônicas, uso de drogas ou álcool, crises existenciais, sentimentos de desamparo e desesperança. Se você observar alguém em dificuldades, aproxime-se e ofereça ajuda”, explica a professora de psicologia e voluntária do Centro de Valorização da Vida, Sandra Arca.



Em muitos casos, a ajuda que deveria partir de uma pessoa próxima, não acontece. O familiar não enxerga que a terapia é para tratar um problema que não escolhe classe social.

“É fundamental e necessário falar sobre suicídio. É importante quebrar esse paradigma e normalizar o cuidado com a saúde mental que é o guia do corpo, das relações amorosas, da vida profissional”, explica a neuropsicóloga Aline Gomes.



A neuropsicóloga destaca quatro sinais que são alertas para esses casos:

- Automutilação;

- Falta de planos para o futuro;

- Discurso sem esperança, desmotivado e apático perante a vida;

- Sentimento de incapacidade de mudar e melhorar o que está vivendo.

Dias frios e as doenças respiratórias

Com os dias frios e as mudanças bruscas de temperatura é muito comum o aumento dos casos de gripes, resfriados e doenças respiratórias, as famosas “ites”. Por isso, é preciso estar atento aos problemas para preveni-los.

“Nosso sistema respiratório é basicamente uma mucosa com cílios, que tem a função de eliminar possíveis invasores. Com o frio, esses pelinhos sofrem e vírus e bactérias entram com mais facilidade no nosso corpo”, explica o médico Aier Adriano Costa.



Segundo o médico, é bom evitar lugares fechados e sem ventilação, já que eles concentram um número maior de micro-organismos, aumentando as chances de contágio. Por isso, não importa o local, seja ônibus, casa ou escritório, mesmo com as temperaturas mais baixas, é importante que haja ventilação.



“Ao chegar em casa, lave o nariz com soro fisiológico. Ele ajuda a limpar a poluição das vias respiratórias e eliminar possíveis invasores que causam as doenças. Se o ar estiver seco, use um umidificador de ar ou uma toalha úmida no ambiente. Beba muita água, pois ela ajuda a prevenir as infecções”, explica.



Dica para evitar alergias respiratórias

Manter a casa ventilada e com exposição ao sol; evitar tapetes e cortinas; eliminar o mofo e a umidade da casa; manter os filtros de ar-condicionado limpos; passar pano úmido diariamente na casa.

Mofo e ácaros são os maiores causadores de alergias, busquei uma dica caseira que vai nos ajudar a diminuir e melhorar a limpeza do ambiente: Fazer uma solução de 200 ml de vinagre branco em 4 litros de água. Com uma escova de roupas macia ou pano limpo, passar a mistura em sofás, tapetes, cortinas e até mesmo os colchões.

