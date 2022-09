Primeira edição da Expo Rio Cervejeiro no Rio - Divulgação

Publicado 16/09/2022 10:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Primeira edição da Expo Rio Cervejeiro

O Rio de Janeiro recebe a primeira edição da Expo Rio Cervejeiro, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de setembro, das 14h às 22h, na Praça Paris, na Glória. O evento, que terá a curadoria de Leonardo Botto, uma das maiores referências entre os cervejeiros artesanais do país, visa fortalecer o mercado cervejeiro do Rio de Janeiro, em sua maioria com cervejarias de pequeno e médio porte do interior do estado, divulgando e trazendo para a capital fluminense os seus produtores. O evento entrada social, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. A ação vai contar com uma série de atrações, como shows de samba, rock, blues e pagode, com apresentação do Grupo Bom Gosto, da banda Blues Etílicos, Black Dog, entre outros, além de DJs nos intervalos. Haverá intervenções culturais, como cenas teatrais, atos de dança e teatro cômico; espaço kids com animadores e brinquedos.

Empreendedorismo feminino em Niterói

Referência em Niterói pelas ações de incentivo ao empreendedorismo feminino, o Grupo Somos Empreendedoras realiza, nesta sexta e sábado, dias 16 e 17, a partir das 13h, a primeira edição do Somos Conecta, evento gratuito com palestras, moda, música e gastronomia em Icaraí. Serão 18 pitchs com mulheres de expressão na cidade, desfiles de moda, shows ao vivo, exposição de produtos e serviços e muita conexão. Com 6 anos de atuação, o Somos Empreendedoras já conta com mais de 200 integrantes e tem como principal objetivo a integração de mulheres em prol do empreendedorismo, gerando resultados reais para cada uma. O evento será realizado na Travessa Domingos Cândido Peixoto, 501, na Praia de Icaraí.