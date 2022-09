Maquiador destaca as tendências de makes para noivas - Luiza Reis

Maquiador destaca as tendências de makes para noivasLuiza Reis

Publicado 18/09/2022 11:30

Olá, meninas!

O dia do casamento é um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher. É a realização de um sonho, por isso é fundamental que tudo esteja perfeito. A produção para o grande dia deve ser escolhida com muito carinho e a maquiagem é o ponto alto de todas as noivas.

Para descobrir as tendências deste make tão especial, conversamos com o make-up hair stylist Marcelo Hicho, especialista em noivas, que trabalha nesse mercado há 17 anos. Ele já produziu e realizou o sonho de muitas mulheres, deixou dicas incríveis e contou como é a rotinha desse trabalho tão especial.

“Eu trabalho como maquiador há 30 anos e comecei a produzir noivas de forma casual. Tomei gosto por esse mundo, me especializei e me apaixonei. Me sinto muito especial preparando as mulheres nesse momento único. É um compromisso muito grande e muito querido. Sempre falo que cada noiva, cada casamento é um momento diferente e uma experiência única. É fantástico trabalhar com noivas”, explica Marcelo Hicho.

Make de noivas X make social

O especialista destaca as diferenças em uma maquiagem social e uma maquiagem de noivas e destaca a atuação de quem trabalha com esse mercado. “São muito diferentes. O profissional que trabalha com noivas tem que entender muito de fotografia e de vídeo. Além disso, é fundamental que o profissional entenda muito de visagismo, a técnica que leva em conta o conjunto de formato do rosto, as linhas, traços, corte de cabelo, cores e tons. A beleza de uma noiva é uma produção totalmente diferente e esse maquiador precisa entender esse contexto para aproveitar a personalidade da mulher e conseguir fazer um bom trabalho. A noiva precisa se enxergar maravilhosa nas fotos e para os convidados. É importante que a maquiagem seja muito bem preparada, com produtos de qualidade e específicos para durar de 12 a 16 horas”, destaca Marcelo.

Tendências

Na hora de preparar uma noiva, o profissional destaca o que deve ser observado e o que está em alta nessa temporada. “A maquiagem da noiva deve ser sempre atemporal. É fundamental para que a noiva visualize suas fotos em alguns anos e possa gostar do que está vendo. Uma make atemporal, com pequenos toques das tendências do momento. O mais importante é seja uma maquiagem que ultrapasse os anos. Quando falamos em tendências, falamos de uma linha totalmente suave. A pele da noiva é muito maquiada, mas com uma linha totalmente suave, porém totalmente iluminada e colorida isso é fundamental. Além de uma iluminação bem marcada e poderosa.

Cores, boca e olhos

Para tornar o grande dia ainda mais especial, o make-up explica as tendências sobre cores, olhos e boca. “Seguindo a linha atemporal, com cores mais neutras que valorizem a paleta de cores da noiva, mas que seja uma coisa neutra. Sobre os batons, hoje o que se está usando é o rosa, cor de boca e transparente. Nessa tendência o rosa natural da própria boca se destaca, usando um leve contorno marcado. Sobre os olhos, lembre sempre de trabalhar com cores neutras, favorecendo as cores da noiva. O que está super em alta são as sobrancelhas bem marcadas e poderosas e cílios postiços, que fazem toda a diferença na noiva. Usar também um delineador, o gatinho ou um delineador marcado também fica muito interessante para noiva”, reforça o especialista.

Recado especial

“Meu é recado final é que a noiva tenha muito cuidado na hora de escolher o profissional de beleza para cuidar da maquiagem. Na realidade, ela precisa de um profissional para cuidar dela. Procurar alguém que tenha experiência em noivas. Ela precisa não só de um bom maquiador que saiba realçar a beleza dela, mas que também deixe ela calma, que cumpra os horários, para que ela consiga aproveitar os momentos antes da festa, que são super importantes. O making off, antes de sair para a cerimônia, esse momento antes da festa, que vai fazer com que ela aproveite seu dia, fique tranquila e segura da sua maquiagem e da sua beleza”, finaliza Marcelo Hicho.