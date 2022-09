Cláudia Raia está grávida aos 55 anos e ainda mais poderosa - Reprodução

Publicado 20/09/2022 20:22

Olá, meninas!

A notícia maravilhosa deste início de semana é o anúncio da atriz Cláudia Raia, que revelou nas redes sociais que está grávida aos 55 anos, de seu terceiro filho. O bebê é o primeiro filho da artista com seu marido, Jarbas Homem de Mello. Cláudia também é mãe de Enzo e Sophia, de seu relacionamento com o ator Edson Celulari.

A revelação causou uma verdadeira festa na internet. Muitos fãs e seguidores parabenizaram o casal. É uma notícia que deve ser muito comemorada! Pois é o reflexo da vida de uma mulher atual com mais de 50. Madura, com uma trajetória consolidada, feliz com o seu corpo, com sua autoestima, mas que também é mulher, mãe e com uma vida inteira ainda pela frente.

A grande questão sobre a gravidez da atriz é que a concepção aconteceu de forma natural. A própria Cláudia revelou estar bastante surpresa, já que não esperava por isso aos 55 anos. Não é comum, mas é possível.

- Estamos vivendo uma nova era da reprodução humana, em que mulheres estão buscando constituir novos modelos de família após os 50 anos, gerando novos desafios ao corpo, à mente e aos médicos – explica a médica Marise Samama, da Associação Mulher Ciência e Reprodução Humana do Brasil.

Mas quais são os riscos dessa gravidez e quais cuidados a gestante precisa tomar? Afinal, quais as chances de uma gravidez depois dos 50?

- A gravidez natural após os 50 anos é extremamente rara e pode trazer riscos genéticos ao bebê. Estas mulheres estão em sua maioria na peri ou pós-menopausa e para que a gravidez ocorra é necessário recorrer à reprodução assistida por meio de fertilização invitro com óvulos previamente criopreservados ou doados. Mulheres que desejam engravidar após os 50 anos devem passar por uma avaliação e por um acompanhamento médico completo. É uma gestação de alto risco. Mas a mensagem principal é que a futura mamãe seja saudável e esteja ciente dos riscos – explica Marise.

Apesar dos desafios que vai enfrentar, Cláudia Raia está inspirando outras mulheres. Encorajando muitas de nós e mostrando como a vida pode ser completa e feliz a partir dos 50 anos. Ela é uma mulher maravilhosa, que está em um momento lindo da carreira e da vida pessoal. Que todas as mulheres, em todas as idades, possam ser amadas, livres e corajosas. Somos maravilhosas, o futuro é feminino!