O musical "Meninos e Meninas" fica em cartaz no Teatro Miguel FalabellaDivulgação

Publicado 23/09/2022 09:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Musical jovem no Teatro Miguel Falabella

Nos dias 1 e 2 de outubro, às 20h, o musical “Meninos e Meninas”, fica em cartaz em curta temporada no Teatro Miguel Falabella, no Norteshopping. O espetáculo é o primeiro musical jovem original brasileiro, onde os adolescentes rasgam o verbo e contam tudo, sem meias palavras e sem caretice sobre todos os assuntos - desde os corriqueiros até os mais polêmicos: bullying, descobertas sobre a sexualidade, bulimia, amor, beijos, skates e coreografias. Tudo embalado num ritmo frenético, com muita ação e músicas cantadas e tocadas ao vivo. Com direção geral de Afra Gomes e Leandro Goulart, a primeira versão do musical se tornou um fenômeno e recebeu em 2016 o Prêmio Jovem Brasileiro (PJB) de Melhor Espetáculo Jovem.







Evento infantil gratuito no Shopping Nova América

Neste domingo (25/09), das 10h às 12h, o Shopping Nova América promove um evento gratuito com muita brincadeira para as crianças. O público infantil poderá curtir atividades como Badminton, Ping Pong, Arco e flecha, Corrida Maluca e Oficina de Massinha. A ação acontece na Pracinha do Tijolinho, para participar é preciso se inscrever no app do shopping.



Comédia no Teatro Fashion Mall

O Teatro Fashion Mall recebe nesta sexta-feira (23/09), às 20h, a comédia “Os Estressados”. O texto de Luca Millani, produção da Cia Fazarte e direção de Will Gama, traz à tona o cotidiano de uma família simples, aparentemente sem problemas, mas com exemplos de situações que escondem um grande mal que atinge a maioria das pessoas nos grandes centros urbanos: o estresse, e retrata como o problema pode virar uma comédia da vida privada. Todo ser humano passa por momentos de situações de stress, mas nem sempre percebe que na maioria das vezes as situações são hilárias.