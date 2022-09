Tatiane Freitas é a responsável pelo setor comercial da fábrica de bolos e biscoitos Dom Casero - Divulgação

Nascida em Pernambuco, mãe de 2 filhos, Tatiane Freitas é uma empreendedora que mostra como os negócios em família são sinônimo de sucesso. Ela é responsável pelo setor comercial, encantamento e gestão de pessoas da fábrica de bolos e biscoitos Dom Casero. A empresa familiar tem o poder de encantar clientes e gerar memórias afetivas que ultrapassam gerações. Mas ter uma mulher no comando faz toda a diferença.

Hoje, ela divide a gestão com outros dois sócios, o marido Denis Carvalho e o cunhado Danilo Carvalho. Juntos, conseguiram ampliar a marca, que conta com pontos de venda no Rio de Janeiro, em Brasília, além da loja online. Ela cuida dos negócios com todo o cuidado e carinho, traduzidos na produção de doces que remetem a bons momentos da infância. Desde pequena, foi criada para lutar por seus ideais e alcançar seus objetivos. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher que inspira outras mulheres?

Como concilia o papel mãe, empresária e esposa?

Acredito muito no equilíbrio trabalho e família. Trabalhamos pela família e sempre querendo o melhor para eles. Isso é importante e fundamental entendermos. Quando estou com a minha família, estou com eles por inteira, idem para o trabalho. Tudo é doação e foco. Porém, é preciso sempre ter equilíbrio, nossa principal busca diária. Sempre digo que é importante você ser leve e viver com leveza, com menos culpa. Quando entendi isso, tomei uma decisão de ser eu mesma e de ser feliz. Só assim tive equilíbrio na minha vida. E claro: não podemos esquecer que aceitar nossos erros, viver a vida com ousadia e uma dose imensa de alegria são as chaves do sucesso para conciliar nossos inúmeros papéis.

Conta um pouco sobre a sua trajetória?

Sempre soube ver a vida com olhar otimista. Vim de família humilde, mas minha mãe sempre me ensinou a lutar desde cedo pelos meus sonhos. Com capacidade de execução, pensamento firme e valores inegociáveis, mantive meu foco no resultado, nas vendas e nas pessoas. A minha jornada é feita de conquistas. Essa linda história em expansão nos negócios é incomparável à dadiva que tenho de ser mãe. Fazer escolhas é um desafio diário. Precisei muito de Deus e das pessoas que estão ao meu lado em decisões importantes e por isso busco conciliar a família e o negócio para os novos desafios.

Sempre amei desafios. Comecei em uma multinacional e lá aprendi muito por estar em contato com a área de atendimento. Foi uma oportunidade para me aperfeiçoar e me conhecer como profissional. Trabalhar com pessoas e com comunicação é uma das minhas paixões. A minha relação com o mundo do trabalho começou muito cedo. Aos 12 anos, já estava inserida no universo das vendas.

Sempre quis ser empreendedora?

Minha missão empreendedora de fato começou quando conheci o Denis, meu marido, porque ele sempre teve olhar muito apurado para negócios e me provocou com algo que já existia dentro de mim. Daí surgiu uma visão além. Criar a Dom Casero foi muito além do que sonhamos. Ser empreendedor é enxergar e acreditar naquilo que não podemos ver, é se empenhar e buscar sempre a melhoria.

Quais são seus sonhos? Quais os próximos passos na carreira?

Tenho vários! Mas hoje, o meu sonho é poder de fato ajudar várias pessoas e contribuir com muitas famílias unidas com um propósito forte de conectar corações através da minha empresa. É o meu sonho e minha missão de vida!

Qual sua dica para mulheres que querem empreender também?

Empreender é uma missão e precisamos treinar nossa resiliência nesse processo, além de amar muito tudo que fizermos para transformar vidas e também contribuir com uma sociedade melhor dia a dia com muitos desafios. Não desista no primeiro obstáculo, vão surgir sempre percalços no caminho para nos paralisar, porém acredite e siga em frente. Quando confiamos na nossa missão de vida, no que faz nosso coração bater mais forte, torna o processo mais fácil. Escute sua intuição e apenas siga, analise o seu redor, mas não de uma forma que isso te paralise.

Cada pessoa é única e acredito que podemos sempre ir além. Eu entendo que a maior injustiça que acontece com a mulher é quando ela não se posiciona e não sabe o seu papel no mundo. Sempre tive isso muito claro na minha cabeça: sei quem sou e onde quero e vou chegar. Afinal, o lugar da mulher é aonde ela quiser. Não podemos duvidar jamais da nossa capacidade e dos nossos sonhos!

Você se acha um mulherão?

Clarooooo que sim, me amo e amo. Afinal, autoconhecimento e autoestima são base nesse propósito. Acredito muito que precisamos nos amar para devolver esse amor ao mundo. Não sou melhor escolha do mundo, mas sou melhor escolha de Deus. E digo mais. Bonita é mesmo uma palavra bonita. Olhe mais para você no espelho, reconheça a mulher que você é, aceitando suas curvas, suas histórias e, se algo não estiver agradando, busque conquistar aquilo que levante a sua autoestima. Nunca deixe de entrar por uma porta por insegurança. Reconheça o seu valor. Não é todo mundo que vai entender o seu caminho e tudo bem. Não é o deles, é o seu e pode ser a sua grande oportunidade de encontrar, cada vez mais, beleza na sua trajetória!