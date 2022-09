Ginecologista Maria Cecília Erthal explica tudo sobre uma gravidez como a da atriz Cláudia Raia - Reprodução

Ginecologista Maria Cecília Erthal explica tudo sobre uma gravidez como a da atriz Cláudia RaiaReprodução

Publicado 28/09/2022 09:00

Com o anúncio da gravidez da atriz Cláudia Raia, que aos 55 anos revelou que está esperando seu terceiro filho, muitas mulheres com mais de 50 voltaram a sonhar com a maternidade. Não é comum, são casos isolados. Afinal, quais são os riscos dessa gravidez e quais cuidados a gestante precisa tomar? E quais as chances de uma gravidez nessa idade? São muitas perguntas e dúvidas sobre esse assunto e quem esclareceu tudo para a coluna foi a ginecologista Maria Cecília Erthal, que é especialista em reprodução humana assistida. Confiram!

É possível uma gravidez após os 50 anos?

A notícia da gravidez da atriz trouxe esperança para muitas mulheres nessa idade que ainda não são mães ou que não conseguiram ter mais filhos. Mas temos que lembrar que uma gravidez nessa idade é uma exceção, isso não é uma regra. A chance de uma gravidez acontecer após os 45 anos é de menos de 1%.

É verdade que nossas avós conseguiam ter uma gravidez tardia com mais facilidade?

Antigamente, antes dos anos 60, esse tipo de gravidez não era tão distante. Isso por conta do tipo de vida que a mulher dessa época tinha. Um estilo de vida mais saudável, alimentação, início da vida reprodutiva mais cedo, esses fatores tornavam mais acessível a gravidez tardia. Nessa época a mulher não estava inserida no mercado de trabalho, não existia a pílula. Era um estilo de vida muito diferente.

Quais são as chances e os riscos de engravidar após os 50 anos?

As chances de uma mulher engravidar de forma espontânea, com o passar dos anos, vai caindo bastante. Com menos de 35 anos, a cada mês a mulher tem cerca de 20% de chance. Entre 35 e 37 anos isso chega a 15%. Acima de 45 anos a chance é de 1%. E não é só a chance de engravidar. Com a idade, a mulher passa a ter mais dificuldades para levar a gravidez até o final. As chances de um aborto são maiores. Acima de 40 anos ela tem 30% de chance de perder o bebê. E mesmo com a fertilização in vitro as probabilidades de levar essa gravidez até o final são pequenas. Mas quando a mulher recorre para a doação de óvulos, essas chances aumentam bastante e ficam em cerca de 60%.

Qual é a idade ideal para engravidar?

O momento ideal para uma mulher engravidar é o momento que ela escolheu para a vida dela. Houve uma época em que a mulher engravidava sem querer e não tinha acesso aos métodos que existem hoje. Hoje a mulher escolhe o seu método contraceptivo e pode fazer um planejamento. Hoje a ciência evoluiu muito. E quando o relógio biológico está no limite? A gente vai perdendo óvulos ao longo da vida e os óvulos que restam vão perdendo a qualidade. Então, a partir dos 35 anos, isso já é observado. Por isso, o ideal é que a mulher engravide até os 35 anos. E se esse não for o momento ideal para ela, a mulher pode congelar os óvulos e recorrer à ciência. Essa alternativa tem boas perspectivas de sucesso.