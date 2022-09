A influenciadora Nathalia Gibson de minissaia amarela e tamancos - fotos Divulgação

A influenciadora Nathalia Gibson de minissaia amarela e tamancos fotos Divulgação

Publicado 25/09/2022 01:00

Ela chegou um pouco tímida e os dias ainda estão frios, chuvosos, mas finalmente a primavera chegou! Depois de um inverno atípico, com temperaturas muito baixas, o tempo quente e os dias bonitos e coloridos estarão de volta. E para curtir a estação mais florida do ano, separamos algumas dicas maravilhosas.

“Esperamos que a moda primavera seja cheia de criatividade, tecidos leves e confortáveis, uma avalanche de cores e um grito de liberdade e esperança por dias melhores pós-pandemia”, explica a fashion designer Erica Rosa.



Na primavera as roupas ficam mais leves, os corpos à mostra e os looks mais impactantes e estilosos. As peças são mais sensuais e realçam a beleza de qualquer mulher. Mas a ideia é não deixar de lado o seu próprio estilo e combinar com as tendências.



“A cor pink e seus tons variados (Barbiecore) continuam em alta, transmitindo uma imagem contemporânea e criativa. Além disso, é uma estação de natureza leve, as estampas florais estão sempre em alta. As peças que serão tendência são: tomara que caia, minissaias, shorts curtíssimos, vestidos curtos, calças de cintura baixa, recortes e decotes. A dica de ouro é: use as cores que você ama e que te valorizam. Aproveita o frescor do verão que chega cheio de alegria”, destaca Erica.

Dica

A influenciadora Nathalia Gibson destacou uma dica que já é sensação e vai bombar ainda mais durante a primavera: Tops de biquínis. “Essa tendência tá arrasando nas redes sociais e vai continuar em alta no primavera/verão. Sabe aquela parte de cima do biquíni linda? A dica aqui é investir nos mais variados tipos de look com ela. Dá pra fazer produções incríveis, deixe a sua criatividade te guiar”.

Casa florida

Arranjos da designer floral Diennis Xavier - Divulgação

Arranjos da designer floral Diennis XavierDivulgação

Com a chegada da estação, não só o look, mas a casa também pode acompanhar as tendências. E para descobrir como deixar o lar mais alegre e colorido, a especialista Diennis Xavier, designer floral do Studio Magnólia, ensina como deixar o nosso cantinho bem florido.

“Uma das flores que se destacam no início da estação é o girassol que simboliza a vida, e é a flor perfeita para representar a primavera. O girassol é vibrante, iluminado. Outras flores também são ótimas opções: é tempo de gérberas, flores que se adaptam facilmente ao clima e em vários tons dão um charme em arranjos de mesa; as gloriosas têm formato peculiar, são bem chamativas e exóticas; também vale muito destacar os lírios, que geram sempre uma combinação clássica e elegante nos arranjos e finalizando, sugiro escolher também as hortênsias, elas dão volume e delicadeza a arranjos e buquês”, explica a designer.



BELEZA DA ALMA

“Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores” - Cora Coralina