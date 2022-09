Proffee é o novo shake proteico e energético que virou febre nas redes sociais - Reprodução

Proffee é o novo shake proteico e energético que virou febre nas redes sociais Reprodução

Publicado 26/09/2022 21:36

Olá, meninas!

Misturar café com proteína se tornou uma verdadeira febre no TikTok. Vídeos ensinando a fazer a nova bebida, chamada de Proffee, estão atraindo milhões de visualizações. O shake proteico já caiu no gosto de muitos jovens e a explicação para esse sucesso é que além de gostosa, a bebida é saudável, ajuda a emagrecer, melhora a energia e o desempenho durante o treino. Mas será que isso é verdade? Para saber mais sobre o assunto, conversamos com o nutricionista Thiago Monteiro, o Nutri Fofo.

- Um dos maiores riscos dessa bebida, que mistura cafeína com whey protein, é ultrapassar o limite diário para consumo da substância, que é em média de cerca de 350 mg de cafeína. Vamos lembrar que esse cálculo é de 6 mg por cada quilo. O excesso de proteína e de cafeína pode gerar insônia, diarreia, enxaqueca. Esse alerta é o mesmo para o consumo em excesso de energéticos, que vem crescendo muito entre os adolescentes. É preciso muito cuidado – explica Thiago Monteiro.

O especialista faz um alerta e deixa importantes informações para observar antes de entrar na onda e consumir a bebida que ficou famosa nas redes sociais. Confiram as contraindicações do uso contínuo do Proffee, de acordo com o Nutri Fofo:

Açúcar - Os shakes de proteína usados para fazer o Proffee são geralmente ricos em açúcar, além disso, as proteínas da bebida são processadas e de baixa qualidade, não são comparáveis às encontradas naturalmente nos alimentos.

Efeitos colaterais - Se você exceder o limite diário de cafeína podem surgir efeitos colaterais como: nervosismo, transtornos do sono e problemas com o trato gastrointestinal.

Não é refeição - Se você quiser experimentar a bebida, deve antes levar em conta todos os cuidados e lembrar que o shake não deve substituir uma refeição e nem se tornar a principal fonte de proteína diária.