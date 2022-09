Evento "Remada Rosa e Outros Esportes" em Niterói - Reprodução

Evento "Remada Rosa e Outros Esportes" em NiteróiReprodução

Publicado 30/09/2022 10:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Evento gratuito em Niterói celebra a campanha Outubro Rosa

No dia 1º de outubro, sábado, a partir das 8h, a cidade de Niterói será palco da 8ª edição da “Remada Rosa e Outros Esportes”, realizada pelo Movimento Viver - O Mover, junto à Secretaria de Esportes de Niterói. O evento reunirá esportistas, bailarinos, capoeiristas, e interessados em saúde e bem estar, em um encontro solidário de conscientização sobre a importância da prevenção do Câncer de Mama. A ação é gratuita e acontecerá na Praia de São Francisco, em frente à Rua Tapuias.

Copacabana in Concert

O evento Copacabana in Concert terá duo formado por Nelson Faria e Guto WirttiReprodução

A Sala Municipal Baden Powell, em Copacabana, recebe neste sábado (01/10) o projeto Copacabana in Concert, com o duo formado por Nelson Faria e Guto Wirtti, a partir das 19h30. No repertório, clássicos de grandes nomes, como Tom Jobim, Roberto Menescal, Luiz Bonfá, Duke Ellington e o próprio Faria, que alternará violão e guitarra, com Wirtti no baixo acústico. A Sala Municipal Baden Powell fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360.