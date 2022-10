Saúde da criança: crescimento saudável e proteção contra doenças - Reprodução

Publicado 07/10/2022 08:00

Olá, meninas!

Estamos no mês das crianças e hoje vamos falar sobre a importância de cuidar da saúde dos nossos pequenos. Alguns pontos são muito importantes para que os pais tenham a certeza que os filhos terão um crescimento saudável e estarão protegidos contra doenças e as vacinas desempenham um papel fundamental nesse assunto. Para explicar quais são os cuidados necessários e quando devemos acender um alerta sobre a saúde dos nossos filhos, conversamos com o pediatra Abelardo Bastos Pinto Jr. que é presidente do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade Brasileira de Pediatria.

- Acolhimento e atenção dos pais são fundamentais. Além disso, para que uma criança tenha um desenvolvimento saudável, os cuidados começam ainda na gestação, no acompanhamento pré-natal regular. Depois com a consulta com o pediatra, onde será abordada a prevenção com vacinas, alimentação, atividade física, aleitamento e os exames iniciais, como teste da orelhinha, do coraçãozinho e do pezinho – destaca o pediatra.

É recomendada a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida da criança. Depois, até os dois anos ou mais é preciso evitar erros alimentares que contribuem no futuro para doenças crônicas do adulto tipo diabete, hipertensão, obesidade, cardiopatias, entre outras. A consulta regular com o pediatra e acompanhamento dos gráficos de crescimento, incluindo alimentação saudável e atividades físicas são importantes para detectar qualquer irregularidade.

- No primeiro ano as consultas são mais frequentes muitas vezes mensalmente nos primeiros seis meses por conta do aleitamento, desenvolvimento motor e cognitivo, orientação de vacinas, alimentação mista. A partir do sexto mês, as vacinas vão se tornando menos frequentes e conforme a necessidade, a cada dois meses. Isso é medicina preventiva – reforça o especialista.

As doenças comuns entre as crianças variam conforme a faixa etária, se estão em casa ou em creche, se são amamentadas ou não.

- Temos as bronquiolites de evolução mais intensa abaixo dos seis meses, as outras infecções virais nos primeiros anos. Hoje com o advento das vacinas muitas diminuíram bastante. É difícil entender porque doenças como o sarampo e a pólio vem apresentando queda da cobertura vacinal, se essas vacinas são gratuitas e disponíveis no SUS. O sistema público oferece mais de vinte vacinas para crianças, adolescentes adultos, gestantes, idosos e indígenas – explica o Dr. Abelardo.

No quesito saúde das crianças, além das vacinas, outras questões são fundamentais. A família desempenha um papel importante de referência para as crianças, os hábitos alimentares, sociais e de comportamento. Os pais engajados na criação dos filhos sabem de forma exata quando eles não vão bem. A escola também pode ajudar, essa parceria faz uma diferença muito grande. Juntas, família e escola têm um papel protetivo, de socialização, inclusão e apoio nutricional, além de conteúdo na formação da cidadania e formação crítica.