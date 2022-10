Especialista explica que é possível identificar quais as principais causas para o fim dos relacionamentos - Reprodução

Especialista explica que é possível identificar quais as principais causas para o fim dos relacionamentosReprodução

Publicado 05/10/2022 10:00

Olá, meninas!



Uma relação amorosa nem sempre é feita só de momentos felizes. Muitos casais precisam conviver dificuldades e isso é muito normal. Mas esses desafios podem ser superados com o amor e a vontade das partes de permanecerem juntos. Quando a relação passa para um grau maior de convivência, como morar juntos, por exemplo, muitos problemas passam a fazer parte da vida do casal.

Mas vocês sabiam que é possível listar quais as principais causas para um relacionamento chegar ao fim? De acordo com o Google, o termo “Término de Relacionamento” teve um aumento de 58% nas buscas em agosto de 2022, em comparativo com o mesmo mês de 2021.

- Infelizmente, só o amor não sustenta uma relação. A forma de se relacionar, sim, é que sustenta o amor. Dentro dessa reflexão, quando um casal convive na mesma casa, é preciso ter maturidade e muita sensibilidade para ceder e se adaptar ao jeito do outro. E quando isso não acontece, a relação começa a se deteriorar e, como consequência, a dar espaço para o fim da atração física, o desrespeito e outros comportamentos que colocam a união em uma verdadeira roleta russa - explica Maicon Paiva, especialista em relacionamentos da Casa de Apoio Espaço Recomeçar.

Os casais que desejam continuar suas relações precisam tomar cuidado com seus comportamentos, sobretudo se morarem juntos. Para que a relação dê certo, é preciso ter sensibilidade na escuta e ser honesto e gentil com os anseios da pessoa amada. A resistência de entendimento dessa situação pode ser justamente um ponto de necessidade do outro.



Para alertar casais que querem continuar suas relações de forma saudável, Maicon Paiva, lista os 5 principais motivos que fazem um casamento acabar:

1. Infidelidade - Traição é um dos principais motivos para a relação chegar ao fim. Não se tem um comportamento padrão ou aconselhável diante da situação e as pessoas reagem de formas diferentes. Há quem consiga sentir verdade no arrependimento do parceiro e superar a situação, e existem aqueles que não negociam, em hipótese alguma, a fidelidade da relação.

2. Perda do desejo sexual - Principalmente em um casamento, com a convivência, existem casais que se separam por não sentirem mais atração física pelo companheiro. Para muitos, sexo possui uma posição muito importante na continuidade da relação e para não acabar traindo, terminam para manter relações sexuais com outras pessoas.

3. Impaciência - A impaciência, principalmente aquela que gera muitas discussões entre as partes, é também um dos fatores que fazem com que as relações cheguem ao fim. Brigas constantes e a dificuldade de ouvir o outro, por consequência desses desencontros, desestabilizam a relação com uma força maior do que se imagina. Com isso, perde-se a admiração pelo parceiro e pelo que já foi construído.

4. Objetivos diferentes - Esse motivo é o que mais dá espaço para as partes terminarem de forma saudável, sem perder a admiração pelo outro.

5. Rotina - Com o passar dos anos, muitos casais acabam se acomodando e permitindo que as coisas se repitam sem colocar novos elementos na relação. Esta rotina, se não for bem administrada, pode acabar com um relacionamento e até se tornar o papel de catalisador de outros problemas, como a infidelidade.