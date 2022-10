Vamos falar sobre demissexualidade? - Reprodução

Publicado 03/10/2022 19:48

Olá, meninas!

A atriz Giovanna Ewbank anunciou que é demissexual em seu videocast, "Quem pode, pod", que faz com a também atriz Fernanda Paes Leme. Casada com o ator Bruno Gagliasso, Giovanna explicou no episódio do videocast que só teve quatro parceiros sexuais antes de Bruno. Muitos internautas foram surpreendidos com a notícia e desde então o assunto virou comentário de muitas interações na internet.

Mas o que é a demissexualidade? Ser demissexual quer dizer que a pessoa só consegue se relacionar sexualmente com alguém se tiver um vínculo afetivo com a pessoa. Essas pessoas só têm atração sexual se tiver sentimento envolvido. A atriz, que tem 36 anos, revelou que “Tem que ter sentimento para transar com a pessoa”. E ainda concluiu “Meu sonho era sair transando, curtindo... Aqui, ali! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referências”.

- É muito interessante a Giovana levantar essa bola da demissexualidade porque nos mostra que o amor não cabe em um formato, de um jeito que acredita que é o certo. Não existe a pessoa melhor. Existe a que está relacionada com a sua personalidade, com o que você acredita sobre o amor e a vida, como se encaixa para você – explica Aline Gomes, neuropsicóloga.

É um tema novo que está gerando muitas dúvidas e intriga muita gente. Muitos desconhecem e alguns não aceitam, outros acham uma besteira ou dizem que isso não existe. Então, é preciso falar sobre o assunto e respeitar as escolhas de cada um

- Levantar esse tema, porque faz com que outras pessoas olhem para si e não se achem estranhas, erradas, se elas simplesmente não tiverem esse interesse de sair, de se relacionar sexualmente com tanta facilidade. Existem várias formas de amar. Encontre e respeite aquela que se enquadra a você – destaca a neuropsicóloga.

