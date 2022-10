Outubro rosa é o mês de conscientização e cuidados contra o câncer de mama - Reprodução

Publicado 08/10/2022 17:12

Olá, meninas!

Eles são um importante símbolo da nossa feminilidade. Toda mulher deseja ter seios firmes, bonitos e no tamanho proporcional. Mas essa questão vai muito além da estética! É preciso cuidar bem dos seios para evitar problemas de saúde e manter a autoestima lá em cima. Estamos no outubro rosa, mês de conscientização pelo câncer de mama, então vamos redobrar esses cuidados?

Entre 2016 e 2020, o câncer de mama foi a principal causa de morte de mulheres no Brasil segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Além disso, 30% dos casos poderiam ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. A médica Larissa Ghermandi, da operadora Sami, reforça que realizar exames, como mamografia, por exemplo, com frequência, não são a garantia de uma boa saúde. “Para afastar fatores que podem desencadear a doença, é importante cuidar do corpo e da mente de forma preventiva, praticando atividades físicas e mantendo uma alimentação saudável e controlando o peso corporal”.

Confira alguns dos principais cuidados com a mama:

- Autocuidado é um aliado na prevenção e diagnóstico precoce. Além dos nódulos ou caroços fixos e indolores, observar alterações e inchaços em toda a região dos seios e axilas são sinais de que é necessário investigar.

- Para mulheres a partir dos 50 anos, o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento via mamografia a cada dois anos, quando não há sinais ou sintomas.

- Manter a higiene, a pele limpa e seca.

- Muitos não sabem, mas é preciso ter um cuidado especial com o sulco inframamário, que é aquela dobrinha abaixo da mama. Em mulheres com seios grandes, muitas vezes a área fica úmida, o que pode favorecer o aparecimento de lesões dermatológicas.