Festival de cerveja artesanal e hambúrgueres no Shopping Nova América

Festival de cerveja artesanal e hambúrgueres no Shopping Nova América

Publicado 14/10/2022 09:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Festival de cerveja artesanal e hambúrgueres regado a rock

O Shopping Nova América recebe entre os dias 14 e 16 de outubro o Rock 80 Festival, edição “Rocktoberfest”. O evento vai reunir duas paixões dos cariocas: cerveja artesanal e hambúrguer. Serão 23 expositores da bebida, a exemplo de Farra, Hocus Pocus e Noi. Na seção gastronômica, serão quatro marcas de hambúrguer presentes, além de estandes oferecendo kebab, comida nordestina, batata espiral, sanduíches no pão de alho, churrasco e petiscos diversos. Tudo isso embalado por diversos shows com clássicos da música internacional e homenagens aos 40 anos do rock nacional, como Kiss Tributo, com um show completo relembrando os americanos da banda Kiss, e a Sobrinhos da Véia, com homenagem aos Mamonas Assassinas. O evento acontece entre 16h e 0h, na sexta-feira (14) e das 12h à 0h no sábado (15) e no domingo (16).



Programação para crianças em Madureira

Para comemorar o mês das crianças em grande estilo, o Madureira Shopping preparou uma programação para fazer a alegria da criançada. No dia 16, a criançada poderá curtir a peça infantil “O Aniversário da Anna”, que mostra os preparativos da festa de aniversário da princesa e todas as aventuras vividas por ela junto com sua irmã, a rainha Elsa. O público irá se emocionar ao relembrar músicas como “Livre Estou”. A criançada também poderá curtir, no dia 23, a peça “O Gato de Botas”, que conta a história de um caçula de três irmãos que recebe como herança de seu pai um gato de estimação. Os espetáculos começam às 15h. E, fechando a programação infantil, o Madureira Shopping promove o Halloween da Maduzinha, no dia 30 de outubro. Os pequenos poderão se divertir com oficinas criativas e um concurso de fantasia.

Livraria disponibiliza pontos de troca de figurinhas da Copa