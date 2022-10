A médica Sandra Lopes, que criou personagem para ajudar pacientes em momentos difíceis - Reprodução

Publicado 11/10/2022 22:00 | Atualizado 11/10/2022 22:18

Existem pessoas que fazem a diferença na vida de outras. Elas fazem de tudo para deixar os outros mais confortáveis nos momentos difíceis. Pessoas como a Dra. Sandra Lopez, médica colombiana, naturalizada brasileira, pediatra e ginecologista obstétrica que leva uma mensagem do amor, carinho e alegria aos seus pacientes. Através da personagem Lupita Glamurosa, criada por ela, a médica faz a diferença quando o assunto é deixar a vida dos pacientes mais divertida, além de ajudar em áreas que precisam da humanização como forma de alívio. Durante o Outubro Rosa, a profissional também faz trabalhos voluntários voltados para prevenção ao câncer de mama.

Sandra, que mora no Guarujá, em São Paulo, teve a ideia da personagem há três anos. Hoje ela se veste e "interpreta" como Lupita e busca mostrar uma medicina humanizada com carinho e diversão. A médica apoia as campanhas de saúde e projetos sociais.

- O apelido foi dado por enfermeiras do pronto socorro Vicente de Carvalho em Guarujá. E meu cabeleireiro, um dia antes, falou: Lupita é glamourosa. Em um dia escolhido no atendimento, eu atendo como Lupita Glamurosa. Nessa época a personagem usa rosa para marcar o Outubro Rosa. Faço a consulta, peço exames e no final coloco nas pacientes a coroa de Lupita, afinal quem não gosta de se sentir rainha? Elas tiram foto também no final - recorda a médica.

Sandra atua em hospitais e unidades de emergência da rede pública do Guarujá com apoio de enfermeiras e colegas de trabalho. As pessoas que estão em atendimento passam a ser atendidas por uma médica inusitada e muito engraçada. Durante outubro, Sandra ainda visita instituições, como casas de repouso. Nos locais, ela faz distribuição laços cor de rosa, símbolo do combate ao câncer de mama. "

- Lupita leva sua alegria com vestidos glamourosos, com muito brilho, acompanhados de uma coroa que simboliza uma transmissão de energia e paz – explica Sandra.

O figurino da personagem é criado pela própria médica. A Lupita Glamurosa tem o objetivo de humanizar a medicina, o voluntariado social, as causas sociais que mais necessitam de cuidados. Ela também faz brincadeiras, dança e toca músicas latinas, como as da cantora Shakira.