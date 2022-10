Terapeuta explica como atrair boas vibrações para o seu lar - Reprodução

Olá, meninas!

Manter a harmonia em nossos lares é muito importante para mim e sei que para vocês também! Que tal observar algumas situações e ajudar a criar um ambiente tranquilo e positivo?

Você sente a energia pesada na sua casa? Objetos logo quebram, dorme e logo acorda muito cansada, tem muitos pensamentos negativos? Pode ser que você esteja atraindo toda essa carga com objetos e situações!

O astrólogo, tarólogo e terapeuta holístico Victor Valentim deu algumas dicas para atrair boas energias. Ele também listou coisas que você não deve ter e principalmente em casa para que possa trazer harmonia e atrair boas vibrações. Confiram:

1 - Portas rangendo: portas que rangem ou portas que não se abrem totalmente, atrapalham totalmente o fluxo energético de sua casa. Tente sempre deixar as portas sem nenhum tipo de objeto ou móvel na frente, para que a energia vital que entre em seu lar flua por todo o ambiente e traga boas vibrações.

2 - Fotos de antepassados: você pode sim ter foto de entes queridos, a dica é: deixe elas dentro de uma caixa de preferência de cor branca, cor que representa a paz e a serenidade. Evite ter fotos que lembrem momentos de tristeza, mágoa ou melancolia. Isto só gerará mais tristeza para seu ambiente.

3 - Luzes queimadas: muita atenção com as luzes queimadas em sua casa. Lâmpadas que não funcionam ou que falham impedem a energia fluir pelo ambiente e geram bloqueio energético no local. Procure sempre trocar suas lâmpadas, evitando também deixar ambientes com pouca luz, pouca circulação de ar, fios soltos ou aparentes, isto pode gerar baixas vibrações para seu lar.

4 - Objetos quebrados: qualquer tipo de objeto quebrado, eletrodomésticos, até mesmo roupas rasgadas e furadas, tudo aquilo que você, às vezes, separou para arrumar e consertar um dia e está parado. Desapegue! Doe para alguém que necessita ou descarte de forma ecológica. Ter objetos parados e principalmente quebrados vão só impedir que a energia flua pelo ambiente.

5 - Plantas com espinhos: evite ter muitos cactos, plantas espinhosas pela sua casa - principalmente no quarto. Estas plantas podem gerar ainda mais conflitos energéticos, brigas e desavenças nos relacionamentos.

Dica especial - Esteja contente com o ambiente que você mora: você precisa sentir-se bem com o local que mora ou que dorme, conecte seu coração a cada cantinho de sua casa e de seu quarto, ele é um espelho de sua alma. Tente deixar o espaço com plantas que te agradam, cores vibrantes alegres e com aromas agradáveis no ar. Tenha também a conexão com as energias de seu lar.