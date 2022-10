Diversas formas de usar o jeans - Reprodução

Publicado 23/10/2022 00:00

Um clássico que nunca sai de moda e que alcança todas as classes, gêneros, idades e nacionalidades! Tem coisa mais popular e acessível que um jeans? Então se prepare, pois essa super peça vem com com tudo para o verão. Seguindo a influência dos anos 1990 e 2000 na moda, de forma mais fluida e adaptada a diferentes contextos, inclusive no total jeans. Para saber mais sobre essa tendência, conversamos com duas especialistas no assunto.

"O total jeans apareceu nos desfiles de várias coleções de primavera deste ano. Entre todas as peças, um ponto de destaque em comum: a preservação do conforto, com modelagens largas e nada óbvias. Saias jeans estão super em alta na estação. É uma maneira de sair do óbvio e trazer um ar mais moderno à composição", explica a consultora de moda Camile Stefano.

Para arrasar nos looks jeans, a fashion designer Erica Rosa também destacou quatro dicas sobre em que apostar.

Maxi Saias - Uma super tendência. Perfeita para todos os momentos, tornando o look mais chic e elegante. Justas, alongando a silhueta, chegando a tocar o chão.

Mom jeans - Jeans com modelagem reta e cintura alta. Dica de look que mistura conforto, versatilidade e praticidade. Camisas, saltos confortáveis e mais baixos, tênis, T-shirt, que transforma seu look deixando mais informal.

Reciclagem - Customizando e transformando seu jeans antigo em novo. Patchwork, rasgados, mudando o formato existente para algo fashion, único e exclusivo. Tendência Eco, uma dica que traz sustentabilidade e criatividade.

All jeans - Conjuntos completos de jeans. Jaqueta Cropped, Shorts, Top estruturado, Wide Leg (calça com perna larga) e muito mais.

Diversidade em várias peças

E quem acha que o look jeans funciona apenas em peças tradicionais como blusas, shorts, calças e saias, está enganado. O tecido cai bem em biquínis, sapatos e até em acessórios como bolsas e pulseiras. Aposte, abuse e arrase na produção!