Publicado 20/10/2022 09:00

Olá, meninas!

Hoje vamos ter uma conversa de mãe para mãe! Será que é possível fazer as crianças comerem alimentos saudáveis? Esse desafio está presente em quase todas as casas. Os pequenos as vezes são muito resistentes aos lanches mais nutritivos e o maior sofrimento fica com os pais.

“Não gosto de legumes”, “Quero um refrigerante”, “Posso comer doces?”. Quem nunca ouviu uma frase dessas no dia a dia com as crianças, então tem muita sorte!

Vocês sabiam que a alimentação infantil no Brasil possui dados preocupantes? Entre 2015 e 2021 houve um aumento no percentual de crianças e adolescentes, entre 5 e 19 anos, com sobrepeso (14,5% para 17,6%) e obesidade (5,5% para 8,3%). Infelizmente, isso pode ser explicado por motivos como dificuldades financeiras das famílias ou ainda pela falta de acesso a uma educação alimentar saudável.

Conversamos com a professora dos cursos de gastronomia e alimentação saudável do Senac EAD, Roseli Candeo, para saber como é possível criar o hábito de uma dieta nutritiva desde a introdução alimentar. “É totalmente possível iniciar uma alimentação equilibrada, a partir da aprovação do pediatra que acompanha o desenvolvimento da criança. Como é a fase do reconhecimento dos sabores, é importante não os alterar, como por exemplo adicionando açúcar ou mel em frutas”.



A profissional deixou informações valiosas que servem de reflexão para pais e mães que buscam uma alimentação saudável para os filhos. Confiram:

Exemplo em casa: se os pais não consomem produtos naturais e minimamente processados, dificilmente a criança conseguirá manter a preferência. Se os pais não têm uma alimentação saudável, será difícil ensinar que os filhos aprendam a comer vegetais, legumes e frutas.



Vilões da boa alimentação: o açúcar é viciante. Se em uma mesa tivermos sucos naturais e refrigerantes, é claro que a criança dará preferência ao produto com mais açúcar. Então cabe a família adotar uma dieta conjunta, evitando esses produtos. Uma dica importante é checar o rótulo dos alimentos antes de comprá-los. Desse modo é possível ter conhecimento das substâncias existentes na formulação, como por exemplo, os aditivos alimentares. A título de esclarecimento são descritos como: aromas naturais, aromas artificiais, intensificadores de sabor, corante caramelo, emulsificante lecitina de soja, entre outros.



Como incentivar o consumo de bons alimentos? A criança desde pequena tem fascínio pela elaboração de alimentos, então, uma forma de estimular é convidando para decoração de um prato, por exemplo. Inicialmente é importante levar em conta a idade da criança e não correr risco com talheres ou alimentos quentes. Uma sugestão interessante é colocar os legumes da salada, cortados e higienizados, para que os pequenos criem decorações. Uma alternativa que pode ser muito prazerosa para as crianças é a participação na produção de biscoitos, já que elas têm a possibilidade de modelar a massa, ou ainda, ajudarem na decoração com confeitos e glacês. Apesar da bagunça, com certeza é um exercício de criatividade positivo.



Lanches saudáveis para criançada



A professora do Senac compartilhou sugestões de lanches nutritivos e que com certeza, agradarão paladares de todas as idades. Confira e experimente em casa.



1 - Uma boa opção de sanduiche pode ser elaborada com pão caseiro, ciabatta ou sírio, pois, são alimentos com pouca gordura, saudáveis e facilmente encontrados em padarias.

O recheio pode ser preparado com uma pasta à base de coalhada seca ou ricota, que pode ser temperada com tahine, mostarda, ervas frescas ou a de sua preferência. Inclua no sanduiche uma proteína saudável, mas evite embutidos, e opte por frango grelhado, carne assada ou um hambúrguer preparado em casa.



Para finalizar o lanche, coloque vegetais a seu gosto: tomates fatiados, pepinos e folhas como alface, espinafre e agrião.



2 - Cupcake suíço de cenoura damasco e amêndoas. Ingredientes: 200 g de açúcar, 1 colher de sopa de casca de limão ralada, 300 g de cenoura ralada, 300 g de farinha de amêndoas, 1 xicara de damascos picados, 4 colheres de sopa de amido de milho, ½ colher de chá de canela em pó, ½ colher de chá de sal, ½ colher de chá de cravo em pó, 130 g de farinha de trigo.

Massa: leve à batedeira os ovos, o açúcar, a raspa de limão e bata até emulsionar. Retire da batedeira e acrescente os outros ingredientes misturando delicadamente. Coloque em forminhas de cupcake e leve ao forno pré-aquecido por cerca de 10 ou 15 minutos. Retire do forno, desenforme e deixe esfriar.

Cobertura: 200 g de chocolate ao leite, 100 g de creme de leite. Derreta o chocolate, adicione o creme de leite e mexa vigorosamente para incorporar. Derrame imediatamente sobre os cupcake frios.