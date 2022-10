Saiba como recuperar o cabelo emborrachado ou elástico - Reprodução

Saiba como recuperar o cabelo emborrachado ou elásticoReprodução

Publicado 22/10/2022 10:00

Olá, meninas!

É desesperador perceber que o cabelo está emborrachado ou elástico, não é verdade? Muitas de nós já enfrentaram esse problema! Perceber que o cabelo está com danos graves deixa qualquer mulher preocupada e louca para recuperar os fios o mais rápido possível.

Esse efeito acontece principalmente pelo excesso de químicas e a falta de cuidados antes e após procedimentos nos cabelos. O pior erro é quando damos um intervalo de tempo muito pequeno entre um procedimento e outro ou quando há uma mistura de químicas incompatíveis.

Para ajudar quem está precisando desse verdadeiro “socorro” para os fios, conversamos com a tricologista Viviane Coutinho, que explicou como esses danos ocorrem, “A química abre as cutículas e penetra no interior da fibra capilar. Com isso, os fios perdem proteínas, nutrientes e massa capilar. Eles ficam sem sustentação, sensíveis e tendem a quebrar, pois não suportam impactos e puxões, mesmo que leves”.

A especialista destaca algumas dicas simples que são um SOS para os cabelos emborrachados ou elásticos:

Fique atenta aos sinais: aprenda a identificar se os fios estão emborrachados, como efeito chiclete, que é quando você puxa o fio, ele estica e volta à posição original, quando se quebra facilmente ao ser manuseado, quando está com frizz e falta de volume.

Aprenda a fazer o teste: Pegue um fio de cabelo. Tente puxá-lo levemente, antes que quebre por conta da força. Se seu cabelo quebra rapidamente, ele está sem força, caso quando você puxa o fio, ele até estica, mas não volta ao estado normal ele precisa ser reconstruído; mas, se o fio após ser puxado, volta a forma original e não quebra, é sinal de que ele está saudável..

Como recuperar os cabelos elásticos:

- Dê uma pausa nas químicas. Para que os fios voltem a ficar saudáveis e com brilho é necessário dar uma pausa nas químicas até que a estrutura capilar esteja recuperada.

- Evite o uso do secador ou outras ferramentas de calor. O secador, a chapinha e o babyliss emitem temperaturas muito altas que podem causar danos e favorecer a perda de massa capilar. Evite as ferramentas de calor e quando for usar não deixe de aplicar um bom protetor térmico primeiro para diminuir os danos.

- Faça uma reconstrução capilar. É essencial fazer tratamentos para reconstruir a fibra capilar. É importante a devolução de elementos como aminoácidos e queratina para que a força não seja tão comprometida.

- Faça reposição lipídica. A reposição lipídica é um processo em que banhamos os fios com óleo vegetal ou óleos essenciais, de modo a trazer emoliência aos fios e devolver o equilíbrio ao couro cabeludo. Use o óleo vegetal ou faça um blend com 5 ml de óleo vegetal com uma gota do essencial.

- Corte as pontas. Caso o seu cabelo esteja extremamente elástico, uma alternativa será cortar as pontas que estão fragilizadas. Desse modo, você elimina a área mais ressecada.