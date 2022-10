Publicado 28/10/2022 09:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Musical infantil no Taste Lab do Plaza Niterói

O último fim de semana do Taste Lab, que acontece no terraço do Plaza Niterói, no G6, será ainda mais completo. Além dos shows ao vivo e a feira gastronômica, o festival apresenta, nesse sábado, às 17h, o musical infantil Dino Thunder: Uma Aventura Jurássica. O local tem ainda um espaço kids, com escorrega inflável e pula-pula. A entrada ao evento é gratuita. A peça conta a história do menino Pedro e de sua irmã Violeta, que partem numa aventura na floresta atrás de dinossauros. Mas, ao longo do caminho, precisarão enfrentar um vilão perigoso. O musical, da Mosquito Produções, tem duração de 55 minutos.

Inscrições para o Prêmio Literatura Clarice Lispector

Autores de todo o Brasil e também de países de Língua Portuguesa poderão se inscrever até o dia 20 de novembro para concorrer ao Prêmio Literatura Clarice Lispector. A premiação contempla diversas categorias e será indicada por uma comissão de profissionais renomados na literatura. O objetivo do evento visa incentivar a propagação de autores que não têm apoio institucional e governamental no seu país de origem. As inscrições são pelo e-mail: literaturatrofeu89@gmail.com. Criado no ano de 2016 pela escritora e jornalista Jô Ramos, em parceria com a Editora ZL Books, a premiação tem se consolidado a cada edição, com a proposta de apresentar novos escritores da literatura brasileira.

Hallowviking

Nesta sexta-feira (28/10), o evento Hallowviking vai promover uma verdadeira guerra entre “guerreiros nórdicos e bruxas”. Realizado no restaurante Viking Axes, em Nova Friburgo, o evento acontecerá a partir das 19h, durante o Uppsala Night, encontro que rola às sextas-feiras no local. Além da já conhecida diversão temática que atrai turistas em busca de uma experiência viking, o Hallowviking vai, literalmente, unir o melhor dos dois temas, fazendo quem estiver por lá voltar à Idade Média. Além dos tradicionais tronos, vestimentas e rituais vikings, com direito a tochas, machados e danças típicas, o evento do dia 28 contará, ainda, com uma profissional realizando maquiagens de Halloween nos clientes; decoração temática (sim, misturando bruxas e vikings); DJ Rod Rock com uma playlist temática; três horas de luzes apagadas, apenas com velas, tochas e algumas surpresas; e, é claro, um campeonato de arremesso de machado. E mais: a melhor fantasia irá concorrer à CANECA de CHOPP (600ml) mais cobiçada do Brasil.