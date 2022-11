Especialista destaca os benefícios de ingerir colágeno - Divulgação

Publicado 31/10/2022 21:50

Olá, meninas!

Você provavelmente já ouviu alguma amiga dizer que está tomando colágeno para ficar mais bonita. Garantir saúde e o bem-estar, independente da idade, é sem dúvida uma preocupação cada vez mais comum. Com o passar dos anos, o nosso organismo acaba perdendo muitas propriedades e os efeitos podem ser retardados com cuidados preventivos. Além dos hábitos saudáveis de alimentação, hidratação e prática de exercícios físicos, a tecnologia está avançada e oferece produtos que ajudam a garantir a qualidade de vida em qualquer idade, como é o caso da suplementação diária de colágeno.

A ingestão de colágeno é uma prática que ficou bastante popular. Esse componente é extremamente importante para a saúde das células e é responsável pela firmeza, estrutura e elasticidade da pele, além de ser essencial na construção dos ligamentos, tendões, articulações e músculos. Mas com o tempo, o corpo vai diminuindo a produção natural de colágeno e passa a sentir os efeitos, como perda da massa muscular, rugas na pele, fragilidade do cabelo, etc.

- É uma proteína produzida naturalmente pelo nosso organismo, mas a partir dos 30 anos a produção diminui. Por isso a reposição com suplementos à base de colágeno é necessária. O consumo de colágeno hidrolisado irá ajudar a balancear os níveis da proteína do corpo - explica Anna Paula Brito, nutricionista da Qualinova.

Que tal saber tudo sobre o assunto? Confiram as dicas da especialista e não esqueçam de incluir na dieta a ingestão diária dessa proteína milagrosa!

Como essa suplementação deve ser feita?

A partir dos 25 anos, os níveis de colágeno diminuem, deixando nosso corpo vulnerável aos sinais de envelhecimento da pele, unhas e cabelos. Portanto essa é a idade ideal para começar, embora o consumo possa ser realizado tanto antes quanto depois dessa faixa etária. Pesquisas apontam que a dose diária recomendada de colágeno hidrolisado é de 10 gramas, sendo perfeita para as necessidades de um corpo adulto. A recomendação é ingerir colágeno com o estômago vazio, buscando evitar a competição no processo de absorção com outros componentes dos alimentos, como os aminoácidos.



Colágeno Líquido X Colágeno em Cápsula

As formas mais comuns disponíveis no mercado são o colágeno líquido e em cápsula. A cápsula requer ingestão de líquido e possui baixa concentração de colágeno. O colágeno líquido é prático e por estar pronto para o consumo, é totalmente utilizado pelo corpo e totalmente absorvido. A opção líquida também representa a quantidade ideal em uma única dose. Um frasco com 10 gramas de colágeno hidrolisado equivale a 20 cápsulas. Portanto, por ter a proteína em maior concentração e ser digerido mais rápido, facilita o uso e a absorção completa pelo organismo, o que aumenta a comodidade no consumo.