O grupo Um Amo Pop Samba agita o primeiro sábado do Taste Lab Festival Itinerante do Shopping Tijuca - Reprodução

Publicado 04/11/2022 19:34

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Festival de gastronomia e música no Shopping Tijuca

O Shopping Tijuca recebe pela primeira vez, a partir dessa sexta-feira (04/11), o TasteLab Festival Itinerante, com 15 operações gastronômicas e com diversas apresentações musicais. O evento, que acontece nos próximos três fins de semana, com entrada gratuita, marca a retomada de eventos a céu aberto do Shopping. O acesso é realizado pelo estacionamento G3 externo. O evento também terá atrações infantis. Aos domingos, peças infantis serão apresentadas. Entre os títulos estão ‘O Casamento da Dona Baratinha’, ‘Chapeuzinho Vermelho’ e ‘Os Saltibancos’. Além de brinquedos infláveis, pagos a parte, como pula-pula e escorrega.



Ator negro protagoniza "O Pequeno Príncipe"

Com apenas 9 anos de idade, Levi Asaf usa a trajetória artística para quebrar padrões e mobilizar-se em prol da inclusão racial: o ator mirim é o primeiro jovem preto do Brasil a interpretar o personagem protagonista da produção baseada na obra original de Antoine de Saint-Exupéry. Nascido em Juazeiro, na Bahia, Levi tem chamado atenção do público e da crítica, interpretando, cantando e dançando no palco de "O Pequeno Príncipe, o Musical", que marca a reabertura do Teatro Villa Lobos, onde fica em cartaz até 18 de dezembro. Com roteiro de Sheila Dryzun e direção artística de Fernanda Chamma, o espetáculo inspirado em um dos maiores clássicos da literatura universal, escrito em 1943, tem apresentações às sextas, sábados e domingos.

Toninho Horta e Robertinho Silva fazem show em Copacabana

O festival Copacabana in Concert recebe dois grandes artistas em um show inédito. Toninho Horta convida Robertinho Silva para subir ao palco da Sala Municipal Baden Powell no domingo, dia 6 de novembro, a partir das 19h30. No repertório, clássicos e novidades da carreira do guitarrista e compositor ganhador do Grammy Latino, além de histórias do duo.

Regina Navarro lança novo livro no Leblon

A sexóloga e terapeuta Regina Navarro Lins, comentarista do programa ‘Amor & Sexo’, lança nesta terça (8), às 19h, na Travessa do Leblon, seu novo livro “Sexo na vitrine”. Quem tem medo de falar sobre sexo? O que é tabu? Existe uma maneira correta para se tratar do assunto? A autora mostra o caminho das pedras em sua publicação. Sexo na vitrine é uma leitura de resistência, provocativa e enriquecedora sobre as contestações e lutas enfrentadas ainda hoje contra séculos de repressão sexual. Um livro que reivindica liberdade, desejos e prazeres.