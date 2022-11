5 dicas para prevenir a celulite - Reprodução

5 dicas para prevenir a celuliteReprodução

Publicado 05/11/2022 00:00

Olá, meninas!

Ter uma pele lisinha e livre de celulites é o desejo da maioria das mulheres. Muitas temem o surgimento dos famosos “furinhos” nas pernas, na barriga e no bumbum. Muito comum e conhecida entre de todas nós, a celulite é o nome popular da lipodistrofia ginoide e não é considerada uma doença. Ela é provocada pelo acúmulo de gordura sob a pele em algumas regiões do corpo, causando um aspecto “ondulado”.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), cerca de 95% das mulheres apresentam celulites nas pernas, nádegas e quadris, além de regiões como mamas, parte inferior do abdômen, braços e nuca. A causa pode ser genética, por fatores hormonais ou externos. Mas algumas dicas podem ajudar a reduzir o problema e deixar o corpo preparado para o verão. Confiram abaixo cinco dicas para prevenir a celulite:

Alimentação saudável: se alimentar bem é fundamental para manter a saúde do corpo. Ter uma alimentação rica em legumes e verduras auxiliará neste processo.



Praticar atividades físicas: se mexer é fundamental para prevenir a celulite, pois melhora o sistema circulatório e auxilia no processo de queima de reservas de gordura. Movimente-se!



Drenagem linfática: além de auxiliar na eliminação do excesso de líquido no corpo, a drenagem também elimina as toxinas que se acumulam entre as células de gordura, fazendo com que o seu sistema linfático trabalhe melhor e diminuindo a aparência de celulite.



Hidratação: beba no mínimo dois litros de água por dia, pois além de eliminar as substâncias tóxicas através da urina, auxilia no metabolismo do corpo e ajuda na absorção dos nutrientes.