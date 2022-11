A influenciadora Nathalia Gibson deixa dicas para ter cachos perfeitos - Reprodução

Publicado 12/11/2022 09:00



Olá, meninas!

Que os cachos voltaram com tudo, isso não é nenhuma novidade! Se antes as mulheres buscavam alisamentos e muita chapinha para conseguir os fios retos, agora a grande sensação é assumir os cachos e ter um cabelo natural.

Mas uma coisa que preocupa muito as cacheadas é como manter a definição dos fios no day after. Esse é o sonho das adeptas dos cabelos encaracolados. Mas, apesar de parecer uma tarefa difícil, existem alguns truques que podem ser grandes aliados para a definição perfeita durar por bastante tempo.

Quem entende bem do assunto é a influenciadora Nathalia Gibson, que usa e abusa dos seus cabelos crespos e deixou três dicas fundamentais que podem ajudar quem busca os cachinhos perfeitos por dias. Confiram!

Fazer fitagem na hora da finalização

A técnica é demorada e sei que pode dar um pouquinho de preguiça, mas ela é uma ótima aliada para a definição durar por mais tempo. Separe o cabelo em mechas e aplique o creme de pentear como se estivesse massageando o cabelo até que ele esteja dividido em mechas que remetem a fitas. Depois é só amassar as fitas com as mãos para moldar os cachos e deixar secar naturalmente.

Usar toucas e fronhas de cetim

Sem dúvidas meus maiores aliados para manter os cachos perfeitos no Day after é a fronha de cetim e a touca de cetim. Elas ajudam a manter a definição do cacho e contribui para que o cabelo não fique cheio de frizz ao fazer contato com alguma superfície.

Aplique água com um borrifador

Outra dica boa é aplicar água com um borrifador na área do cabelo que estiver amassado, e moldar com as mãos o estilo que você mais gostar. A água vai ajudar a revitalizar os fios.

Gostaram das dicas? E quais são os cuidados que você tem com os seus cachos? Esse conteúdo vai te ajudar a manter o seu cacheado? Me conte! E não deixe de me seguir no Instagram @gardeniacavalcanti. Você também me encontra no programa Vem Com a Gente, na TV Band, de segunda a sexta, a partir das 13h30. Espero vocês!