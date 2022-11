Especialista ensina como ter um rosto saudável, macio e brilhante - Reprodução

Publicado 07/11/2022 21:50

Olá meninas!

Para ter uma pele linda não é preciso gastar todo o seu dinheiro com cosméticos e produtos de beleza. O sonho de ter aquele rosto saudável, macio e brilhante pode estar muito mais perto do que você imagina. E com a ajuda da especialista em medicina estética, Gabriela Dawson, hoje vamos ensinar como isso é fácil e acessível.

O primeiro passo é saber que é o seu tipo de pele. Com essa informação será possível acertar na hora de escolher os produtos e fazer o melhor tratamento em casa mesmo. Além disso, saber a ordem para usar os produtos na pele também será decisivo para obter o melhor resultado.

“Podemos usar vitaminas, colágeno, brumas, probióticos e outros tantos produtos incríveis que temos no mercado, mas se você não souber a ordem da aplicação, o resultado não vai ser o esperado”, explica Gabriela Dawson.

Pele limpa

Primeiro a pele precisa estar sempre limpa. Depois, investir em espumas a base de ácido glicólico e esfoliantes corporais sempre são uma ótima opção. Nunca durma com maquiagem. Mesmo se estiver muito cansada para fazer toda a limpeza com espumas e água micelar, existem lencinhos demaquilantes a base de ácido hialurônico que prometem uma boa limpeza.

Pescoço e cílios

Não se esqueça do pescoço! Ele é uma continuação do rosto e merece a mesma atenção. Existem hoje no mercado dermocosméticos específicos para o pescoço. Mas ele pode também receber o mesmo tratamento do rosto, sem nenhum problema. Outra região que muitas pessoas não se preocupam em cuidar são os cílios. Lavar com sabonete neutro ou shampoo de bebê. Isso deixará você com cílios bonitos e saudáveis.

Vitaminas

Depois da limpeza da pele invista em um tônico e uma vitamina. Uma das melhores é a vitamina C. Com um incrível poder antioxidante ela devolve a hidratação e a luminosidade.

Proteção

E por fim o mais importante: o filtro solar. Uma ótima opção é o filtro com cor que oferece uma barreira além de química, física, aumentando ainda mais a proteção.

Para não esquecer!

Um resuminho básico de baixo custo, para lembrar sempre: sabonete facial, tônico, hidratante com vitamina C e protetor solar. Usando esses produtos nessa ordem, você terá uma rotina de cuidados super regrada. Esses quatro produtos são indispensáveis e devem fazer parte da nécessaire de todos os tipos de pele.