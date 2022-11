Aprenda sobre a saúde bucal das crianças - Reprodução

Aprenda sobre a saúde bucal das criançasReprodução

Publicado 10/11/2022 11:29

Olá, meninas!

Criar hábitos de higiene bucal nas crianças, desde a primeira infância, é uma tarefa muito importante. Ensinar os pequenos a cuidar dos dentinhos promove qualidade de vida e ajuda a manter o sorriso saudável pela vida inteira.



Mas, a partir de que idade se deve levar a criança à primeira consulta dental? Ouvimos uma especialista que explicou tudo sobre esse e outros assuntos relacionados à saúde bucal dos nossos filhos. Confiram as dicas da Dra. Ana Carla Robatto, especialista em odontopediatria e ortodontia.

- A criança deve ir ao odontopediatra no primeiro ano de vida ou no momento do nascimento do primeiro dente. Na consulta, os pais vão receber informações sobre o nascimento dos dentes, quais utensílios usar para higiene bucal, importância da alimentação saudável, da mastigação, da respiração, ordem de nascimento dos dentes, hábitos de sucção e suas consequências. Além de orientações no caso de trauma dental, que pode ocorrer com os pequenos - explica Ana Carla.



Dente de leite x Dente definitivo

A primeira dentição possui características distintas e é tão importante quanto a que será definitiva. Os dentes de leite são menos mineralizados, por isso mais brancos, daí a expressão ‘de leite’. E eles têm uma anatomia diferente dos dentes permanentes que são mais mineralizados e com coloração mais amarelada. A quantidade de esmalte, dentina e polpa é reduzida, por isso as lesões de cáries podem progredir mais rapidamente nos dentes de leite do que nos definitivos. Apesar das diferenças, as duas dentições demandam cuidados e atenção. É importante destacar que não há recomendação da higiene da boca antes da presença dos dentes.

Os primeiros tratamentos

Nas crianças, um dos primeiros tratamentos é a profilaxia dentária, que é o procedimento de limpeza dos dentes feita por um dentista. Nessa intervenção é removida a placa bacteriana da superfície dentária, proporcionando a melhor saúde bucal. Fazer esse tratamento regularmente ajuda no controle das bactérias bucais e auxilia na manutenção da saúde dos tecidos dentais e de suporte. Além disso, a periodicidade das consultas permite reforçar os hábitos para manter a saúde bucal, diagnosticar lesões de cárie iniciais e acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos maxilares.



Medo

Embora os pacientes, em especial as crianças, manifestam “medo de ir ao dentista”, a dor, a sensação ruim do som estridente dos equipamentos, a água fria, são fatores que ajudam a causar esse desconforto. Mas a prática da profilaxia dental profissional moderna, agora conta com alguns métodos que ajudam o profissional em um atendimento de modo eficiente e indolor.



E você, já teve medo de ir ao dentista? Costuma apoiar o seu filho e incentivar a higiene bucal e os cuidados com os dentinhos? Somos um espelho para nossas crianças, então não deixe de reforçar a importância desses hábitos saudáveis!