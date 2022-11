As candidatas do concurso Miss Plus Size, Rosana Coutinho (esquerda) e Paloma Santos - Divulgação

As candidatas do concurso Miss Plus Size, Rosana Coutinho (esquerda) e Paloma SantosDivulgação

Publicado 09/11/2022 09:01

Nesta terça-feira (08/11), foi realizado o Miss Plus Size Nacional 2022, o concurso que é uma grande referência de empoderamento feminino. Muito mais que inclusão e respeito, o evento revela a beleza de mulheres incríveis, que venceram o preconceito e têm lindas histórias para contar. E para conhecer um pouco mais sobre essas trajetórias de superação, hoje o nosso mulherão é uma grande homenagem a essas mulheres.

Eu tive o prazer de entrevistar no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, duas candidatas, que além de lindas e maravilhosas, são grandes inspirações para outras mulheres. Elas venceram o preconceito e mostram que uma mulher sexy e poderosa pode ser o que ela quiser.

Paloma Santos, Miss Plus Size Rio de Janeiro

Quando adolescente, Paloma Santos, de 24 anos, sofreu muito bullying na escola e na família por estar acima do peso. A jovem, moradora de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, buscou apoio em dietas para emagrecer, pois não aguentava mais ser receber apelidos por ter busto grande e por estar acima do peso. Após sofrer muito, a menina não queria mais ir para a escola e sua mãe a trocou de colégio três vezes. Mas a história de Paloma começou a mudar com a ajuda de uma vizinha. Em uma rede social a menina percebeu as lindas fotos que a amiga postava e virou sua fã. Foi uma grande inspiração. A vizinha então percebeu a beleza e o carisma da jovem e convidou Paloma para participar de um projeto com fotos de biquíni. Desde então ela não parou mais e seguiu carreira na área, participou de vários concursos e hoje além de modelo também é empresária e trabalha com moda plus size há 7 anos.

“Passei a me cuidar mais e ser um ponto de referência na minha cidade e na minha família. Hoje eles têm orgulho de mim. Vivemos o crescimento da moda plus size com mais inclusão e empatia. Porém é um caminho longo para libertar tantas mulheres das amarras dos padrões que as acompanharam por anos. Nosso papel é não desistir. Quebrar esses padrões é muito mais do que falar de moda, é poder empoderar mulheres para que elas se sintam confiantes e seguras, que conheçam a si mesmas para que não sejam escravas dos padrões e se valorizem em qualquer situação. É preciso se olhar com mais carinho e entender que cada mulher é única, que a comparação só leva a frustração e que é muito mais importante você se sentir bem com você, do que passar a vida tentando se encaixar nas expectativas alheias” explica Paloma.

Rosana Coutinho, Miss Plus Size Sênior do Rio de Janeiro

Depois de enfrentar um câncer e superar uma tristeza profunda por estar muito acima do peso, a carioca Rosana Coutinho achou que não conseguiria superar a situação. Mas, segundo ela, o mundo plus size a fez aceitar o seu corpo do jeito que ele estava. Ela começou como passista plus size, passou por alguns concursos e o trabalho como modelo a fez recuperar o amor próprio e seus sonhos.

“Fui aclamada e venci a miss Plus Size Sênior. Eu não imaginava que seria escolhida e fiz até uma tatuagem para ficar gravado no meu corpo o total contentamento pela a realização deste sonho. Agora estou indo em busca de mais uma conquista que é vencer o concurso nacional”, disse Rosana.

São lindas histórias de inspiração, não é mesmo? E você? Você tem uma história diferente? Você já passou por algum problema parecido? Você se identifica com a história dessas mulheres? Então escreva para mim! Espero você no meu no Instagram @gardeniacavalcanti. E também na TV Band, de segunda a sexta, a partir das 13h30.