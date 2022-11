Caminhada de idosos do Sesc está de volta a Copacabana - Reprodução

Publicado 11/11/2022 14:04

Caminhada de idosos do Sesc em Copacabana

Após dois anos suspensa em seu formato presencial por conta da pandemia, a Caminhada Sesc pela Valorização da Pessoa Idosa está de volta a seu modelo original. Ela acontece neste domingo (13/11) a partir das 9h, na orla de Copacabana. A concentração e o alongamento coletivo ocorrerão às 9h, na altura da Rua Fernando Mendes (entre Postos 2 e 3). Realizador do evento, o Sesc RJ estima reunir cerca de 5 mil pessoas com o objetivo de sensibilizar a população sobre as vivências, os desafios e os direitos das pessoas idosas. A participação na caminhada é aberta a todos os interessados, incluindo pessoas com menos de 60 anos.

O percurso, com duração aproximada de 50 minutos, será embalado por um trio elétrico e tem como ponto de chegada a esquina da Avenida Atlântica com a Rua Santa Clara. No local, haverá uma programação com atividades esportivas, educativas, culturais e de lazer que se estenderá até as 15h30. Elas estarão organizadas em estações temáticas que versarão sobre saúde, sexualidade, relacionamentos afetivos, direitos dos idosos, violências contra a pessoa idosa, tecnologia e inclusão digital, entre outros. A programação conta ainda com uma edição especial do Circuito Sesc de Dança de Salão, uma agenda de bailes de idosos que acontece nas unidades do Sesc e que, neste domingo, será ao ar livre. O evento é gratuito, mas o Sesc RJ pede a contribuição solidária de 1 kg de alimento não perecível.

Espetáculo infantil sobre representatividade negra chega ao Rio

O espetáculo infantil "A menina Akili e seu tambor falante, o musical" chega ao Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de novembro, no Teatro EcoVilla, no Jardim Botânico. Idealizado, escrito e protagonizado por Verônica Bonfim, a produção recebeu o 16º Prêmio APTR Nacional na categoria "Melhor espetáculo infanto juvenil" e traz para a linguagem infantil temas importantes como ancestralidade africana e representatividade negra. As sessões acontecem às 11h e a classificação é livre. O musical, com direção de Rodrigo França e direção musical de Samara Líbano, conta a história de Akili, uma menina africana que vive numa pequena aldeia chamada Adimó e que junto com seu melhor amigo, um tambor falante de nome Aláfia, seguirá numa jornada para se tornar uma Griote, uma contadora de histórias, guardiã da tradição oral do seu povo. A produção integra a programação de estreia do Teatro EcoVilla no fim de semana que se celebra o Dia Nacional da Consciência Negra.



Festival Degusta Tijuca agita o feriadão

Os melhores quitutes dos botecos, restaurantes e chefs do Rio marcam presença na 3ª Edição do Degusta Tijuca, festival de gastronomia e música, que acontece entre os dias 12 e 15 de novembro. Com entrada franca, o evento reúne 25 tendas, que vão apresentar uma coleção imperdível de sensações, com trilha sonora ao vivo de bandas de jazz, bossa nova e samba. O festival acontece no Arena Tijuca, área de 2.200m² montada na Rua Uruguai, entre a Rua Conde de Bonfim e a Avenida Maracanã.

Centro Cultural Banco do Brasil apresenta nova exposição

O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB RJ) inaugura no próximo dia 19/11 sua nova mostra de sobre a história do dinheiro no Brasil e no mundo. Do sal ao digital: o dinheiro na coleção Banco do Brasil vai abordar as diversas relações de troca ao longo dos séculos e o seu impacto na sociedade a partir da vasta e riquíssima coleção numismática do Banco do Brasil. A entrada é gratuita. O CCBB fica na Rua Primeiro de Março, 66 – 4º andar, no Centro do Rio. Funcionamento: segundas, quartas, quintas, sextas e sábados, das 9h às 21h; domingos, das 9h às 20h.

Jogos da Copa em grande estilo

Toda a quinta-feira, no período da realização da Copa do Mundo do Qatar, os restaurantes da churrascaria Fogo de Chão oferecem promoções aos clientes. As casas terão telões exclusivos para a transmissão dos jogos do Brasil. Tudo para proporcionar uma experiência diferente e repleta de boas memórias neste mundial. Caipirinhas nacionais com Vodka ou cachaça à vontade com preços especiais, além de um valor diferenciado os cortes do Dry Aged.