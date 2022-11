A advogada Karla Capela (esquerda) e a administradora Denise Nakid - Divulgação

A advogada Karla Capela (esquerda) e a administradora Denise Nakid Divulgação

Publicado 19/11/2022 09:00

Olá, meninas!

Neste sábado, dia 19 de novembro, comemoramos o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. A data é mais um símbolo da nossa luta e da força feminina nos negócios e no mercado de trabalho. Criada em 2014 pela Organização das Nações Unidas (ONU), para incentivar o protagonismo das mulheres nos negócios, a iniciativa é liderada pela ONU Mulheres e reúne mais de 150 países, empresas e instituições em busca de apoio às empreendedoras.

A batalha contra a desigualdade salarial no ambiente corporativo é antiga, mas a mulher vem ganhando o seu espaço e somos cada vez mais presentes em posições de destaque no mercado de trabalho. Histórias de mulheres empreendedoras são muito comuns e inspiradoras. E você, já pensou em abrir seu próprio negócio? Tem alguma amiga que hoje é sua própria chefe?

O mais recente estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostra que o empreendedorismo feminino no Brasil está se recuperando. Após recuar para um total de 8,6 milhões, no segundo trimestre de 2020, o número de mulheres à frente de um negócio no país fechou o quarto trimestre de 2021 em 10,1 milhões, mesmo resultado registrado no último trimestre de 2019, período anterior à pandemia.

Para homenagear essas mulheres guerreiras, que correm atrás dos seus sonhos e de sucesso no mundo dos negócios, a Karla Capela, advogada que identificou uma lacuna no mercado jurídico e criou uma nova tecnologia e a Denise Nakid, administradora que é uma força feminina no campo e se tornou grande produtora de leite de búfala e derivados.

Karla Capela: tecnologia pioneira no mundo jurídico

Uma das saídas encontradas pelas empreendedoras é apostar em inovação. A CEO do KOY Inteligência Jurídica, Karla Capela, por exemplo, identificou no setor jurídico uma carência em um momento de grande transformação tecnológica e, com isso uma lacuna que seria preenchida através de uma tecnologia de inteligência artificial (IA) criada por ela.

Natural de Pernambuco, Karla tem 44 anos é advogada, casada e tem duas filhas. Para ela, a sua principal característica é a inquietude. Karla conta que quando tinha seis anos decidiu montar uma barraquinha para vender tijolo e ajudar seu pai. Obviamente o negócio não funcionou e ela ainda conseguiu um machucado no pé. A cicatriz é tratada por ela com orgulho: “Um marco na minha história e representação de que sempre fui inquieta e desconfiando do que vejo pra enxergar o que existe”.

Karla entendeu que precisava de um sistema ágil, porém eficiente, interativo e de fácil manuseio que entregasse todos os dados de forma integrada, e que os encerramentos dos processos fossem automáticos e rápidos. Tudo isso com uma leitura rápida e estruturada dos dados, gerando análise com orientação e providências em uma base em que a análise humana é inviável. Foi quando percebeu que sua proposta era inédita no mundo do direito.

"A tecnologia era um desafio para mim, mas enxerguei ali a oportunidade de fazer diferente para alcançar novos resultados. O KOY me ensinou a usar meus pontos fracos como vantagem competitiva, tendo como força motriz a paixão pelo direito e a vontade de ajudar as pessoas”, disse Karla.

A aplicação da IA rendeu um convite para apresentar a sua inteligência artificial no Vale do Silício e trouxe à Karla o reconhecimento pela IBM como a única mulher latino americana a estar entre as 35 líderes mundiais no uso pioneiro de IA para a área jurídica. Tais conquistas tornam a startup referência no mundo pelo uso da tecnologia no setor.

Denise Nakid: empreendedorismo feminino também nos campos

A administradora de empresas Denise Nakid comanda ao lado do irmão Jorge uma das maiores produtoras de laticínios derivados do leite de búfala, a Levitare. A empresa que fica no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, comercializa mais de 100 toneladas de queijo por mês e conta com os serviços de aproximadamente 200 micro produtores, impactando direta e indiretamente a vida de cerca de 5 mil pessoas da região.

Natural do Paraná, Denise tem 50 anos e é mãe de um adolescente de 14 anos. A administradora é uma força feminina em um setor predominantemente masculino. Sua veia empreendedora vem de família.

“O respeito aos produtores e seus familiares é um dos alicerces da nossa empresa. Alguns residem na vila dentro da propriedade e todos recebem treinamento. Aqueles que trabalham diretamente com a produção recebem treinamento técnico do nosso consultor italiano. Alguns viajam até a região de Caserta, na Itália, terra da melhor “mozzarella di bufala” para presenciarem in loco as melhores práticas e técnicas de produção de queijos finos”, explica Denise.