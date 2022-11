O ator Mateus Carrieri está em cartaz na Gávea com a peça "O Vendedor de Sonhos" - Reprodução

O ator Mateus Carrieri está em cartaz na Gávea com a peça "O Vendedor de Sonhos"Reprodução

25/11/2022

Mateus Carrieri em cartaz na Gávea com a peça "O Vendedor de Sonhos"

Após três anos longe dos palcos do Rio, o ator Mateus Carrieri está de volta à Cidade Maravilhosa, e como protagonista da peça "O Vendedor de Sonhos" - finalista do Prêmio Bibi Ferreira de 2022. A peça está em cartaz no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. O texto é baseado no best-seller homônimo de Augusto Cury e adaptado para o teatro pelo próprio escritor. Mateus está muito animado em apresentar o espetáculo no Rio, de novo.



"O Rio de Janeiro é a cereja do bolo. E estar no Rio é sempre emocionante. A peça começa com ele tentando o suicídio e a sua jornada com o Vendedor de Sonhos, como ele desiste dessa ideia e por que ele chegou nesse auge do desespero de tentar colocar um ponto final em sua existência. É um personagem que tem muitos problemas que afligem o homem moderno: a ansiedade, depressão, tristeza profunda e a tentativa de suicídio, que são males que assolam o nosso tempo. São temas que o Augusto Cury trata com maestria e eu estou muito feliz”, diz o ator.





Ação social na quadra do Salgueiro

Ação Social movimenta quadra do Salgueiro na manhã deste sábado (26/11). Sempre com ações voltadas para o atendimento da sua comunidade, o Centro Médico do Salgueiro realiza neste sábado, das 9h às 13h, mais uma ação para levar mais qualidade de vida a quem faz uso dos serviços oferecidos gratuitamente pelo espaço. Através das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS), tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir doenças, entender as emoções e proporcionar bem-estar e melhor qualidade de vida. Entre os serviços oferecidos, acupuntura, aromaterapia, auriculoterapia, barra de acess, ente outros. Para participar da ação basta levar um quilo de alimento não perecível que será encaminhado para doação. A quadra do Salgueiro Fica na Rua Silva Teles, 104, no Andaraí.