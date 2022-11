O DIU é um método contraceptivo popular, mas que ainda gera muitas dúvidas entre as mulheres - Reprodução

Publicado 23/11/2022 09:00

Olá, meninas!

Apesar de ser muito usado e estar ficando cada vez mais popular no Brasil, o DIU é um método contraceptivo que ainda gera dúvidas em mulheres de todas as idades. Muitas de nós já buscaram esse tipo de procedimento ou conhecem alguém que usa. Mas ficar buscando informações só com as amigas não é seguro. É importante conversar com seu médico para entender qual o método é mais adequado para você.

O dispositivo intrauterino, que chamamos de DIU, é um método a longo prazo, em formato de T, e conta com algumas especificidades: DIU hormonal, sendo Mirena ou Kyleena. E DIU não hormonal, revestido de cobre ou prata. Os hormonais também servem para ajudar a controlar sangramentos vaginais e repor hormônios. O não hormonal impede a fecundação sem afetar o ciclo menstrual ou a ovulação, a partir da alteração da secreção uterina.

Para que você conheça mais sobre esse método contraceptivo, o ginecologista César Patez destacou algumas informações importantes. Confira!

O DIU só pode ser usado em mulheres que já tiveram filhos?

Não há nenhum impedimento da colocação do DIU em mulheres sem filhos. Desde que ela já tenha tido relação sexual, não tenha nenhum indício de infecção uterina ou suspeita de gravidez, sendo importante ressaltar, que antes da colocação devemos solicitar alguns exames, entre eles a ultrassonografia endovaginal, para avaliarmos o tamanho e a posição do útero. Assim poderá ser escolhido o DIU mais adequado.

O uso do DIU pode atrapalhar uma futura gravidez?

Não, quem faz o uso do dispositivo e decide engravidar: precisa apenas procurar o seu ginecologista para retirá-lo . Sendo um procedimento muito simples e indolor na maioria das vezes, pouco tempo depois a fertilidade é restabelecida.

Ele é mais eficaz que outros métodos?

Nenhum método contraceptivo atualmente apresenta 100% de eficácia. Portanto, é possível engravidar com o DIU e com qualquer outro dispositivo. A diferença é que o DIU tem uma das taxas mais altas de eficácia, ou seja, as chances de engravidar são muito pequenas, podendo variar de 0,2 a 0,7 %.

O DIU atrapalha a relação sexual?

Ele tem um fio muito fino, que é usado para sua retirada quando for o momento necessário, dificilmente causa incômodo ao parceiro na relação sexual, nem afeta o prazer da mulher.

O uso do DIU pode alterar a menstruação?

Nos primeiros ciclos após a colocação, é possível que as cólicas e o fluxo aumentem, mas a tendência é que diminuam com o tempo. Isso é, quando estamos falando do Diu de cobre. Já o Diu hormonal pode tornar o fluxo mais leve e diminuir as cólicas menstruais na maioria das vezes.