Cabelos curtos, o visual do verão - Divulgação

Publicado 27/11/2022 01:00

O verão começa só no mês que vem, mas os dias quentes já estão por aí! Que tal ousar e adotar os cabelos curtinhos que prometem ser a tendência da estação? Esse tipo de look exige personalidade e muito estilo.



A grande procura por cortes de cabelo curto, além de ser uma opção para amenizar o calor, também é uma ótima pedida para quem tem uma vida corrida e busca praticidade.



“Os cortes mais curtos estão se tornando cada vez mais tendência entre as mulheres brasileiras. Os cabelos curtos oferecem uma grande variedade de penteados e formas de usar, que podem variar de acordo com o seu humor, tempo disponível e paciência. Sem falar que secar o cabelo é muito mais prático e rápido”, destaca Tharik Bonomo, tricologista e cabeleireiro.



Os principais cortes femininos mais curtinhos são: Long Bob, French Bob com franja e Undercut feminino.



As vantagens dos cabelos curtos:

- Tendem a deixar o rosto muito mais em evidência, brincos e acessórios, por exemplo, ganham muito mais destaque, o que valoriza muito seu look;

- O conforto em dias quentes é um dos aspectos mais valorizados para quem ama um cabelo mais curto, você pode usar o cabelo solto sem impedir que o vento refresque o pescoço. O suor também diminui;

- Outro benefício excelente do cabelo curto é a economia com produtos para cabelo. Você pode investir sem medo em produtos mais caros, pois as embalagens vão durar muito mais tempo.

Proteção solar



Para acompanhar os dias quentes o melhor amigo é o filtro solar! Proteção diária é fundamental em qualquer época do ano, mas os cuidados devem ser redobrados com a proximidade do verão.



“O protetor solar eficiente têm proteção contra os raios UVA e UVB. Os protetores são capazes de prevenir os males provocados pela exposição solar e podem ser encontrados em gel, creme, spray, loção, há específicos para lábios, face e corpo, por exemplo”, explica o dermatologista André Braz.

Looks da Copa

Influencer Gaby Lucianno - Reprodução

O Brasil venceu o primeiro jogo da Copa. Uma estreia em grande estilo! Por isso os looks para a Copa do Mundo seguem como tendência. A influencer Gaby Lucianno deixa uma dica que promete ser a marca desse mundial.



“A aposta em uma blusinha croped com estampa do Brasil, com shortinho jeans e tênis é uma escolha certa. Não tem como errar com esse look. Uma combinação que é muito a cara do verão, que vai ser uma alta tendência em todos os eventos da Copa”, explica Gaby.

BELEZA DA ALMA

“Dê a quem você ama: asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar”

Dalai Lama