Atriz Luana Piovani relatou problemas ao enfrentar a menopausa aos 46 anos - Reprodução

Atriz Luana Piovani relatou problemas ao enfrentar a menopausa aos 46 anosReprodução

Publicado 30/11/2022 10:00

Olá, meninas!

Nos últimos dias, a atriz Luana Piovani revelou em uma entrevista à revista Quem que sentiu vergonha por ter entrado na menopausa aos 46 anos. A artista falou abertamente sobre o desconforto e destacou que o maior desafio foi falar sobre o assunto com o namorado, mais novo que ela.

Uma mulher linda, famosa e que trata diversos assuntos sem tabus, compartilhou sua história e acendeu o alerta para muitas outras mulheres que também enfrentam o problema. Um tema que nem sempre é debatido pelo público ou pela mídia, mas que atinge milhares de mulheres. Já passou da hora de falarmos sobre esse assunto, não é mesmo? A menopausa precoce não deve ser motivo de vergonha.

“A menopausa precoce pode ocorrer antes dos 40 anos de idade e atinge 1% das mulheres. É o momento em que os ovários param de funcionar, param de liberar óvulos em intervalos regulares e sua capacidade de produzir hormônios femininos. Isso pode gerar calores, insônia, pele seca, depressão, perda de massa óssea e muscular, queda da libido, dislipidemia, sintomas geniturinários e ganho de peso. Na maioria dos casos, a terapia de reposição hormonal é um excelente tratamento. Caso contrário, exercícios, antidepressivos e aumento de cálcio na dieta são uma boa alternativa”, explica a médica Ana Cristina Belsito, chefe do serviço de Endocrinologia do Hospital São Vicente de Paulo.

Muitas mulheres associam a menopausa com a velhice, com a perda da sexualidade e da fertilidade. Isso gera tristeza, depressão e baixa autoestima, que são também alguns dos sintomas emocionais da menopausa. Mas isso precisa ser encarado de forma diferente. Ao contrário, muitas mulheres estão no auge da vida na faixa dos 40, 50 anos. E hoje a medicina oferece diversas opções para conter esses problemas e manter a rotina e a vitalidade.

“Existe uma ideia de que, com a menopausa, a mulher entra numa fase final, que se relaciona com a ideia do envelhecimento e do fim da vida sexual e do desejo. Muitas mulheres se sentem envergonhadas e não assumem a menopausa por esta razão. Mas cabe ao profissional que a acompanha explicar as opções terapêuticas para esse período ser bem tranquilo e desmistificar esses tabus”, explica a médica.

Na verdade, essa é uma questão que não deve ser encarada como um problema. Ela faz parte da natureza das mulheres. Então é preciso superar essa, resgatar a autoestima e ter a consciência de que a vida pode e deve ser bem vivida em todas as fases.