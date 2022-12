A modelo Marília Falkenberg ensina truques de maquiagem para o verão - Reprodução

Publicado 03/12/2022 09:00

Olá, meninas!

Com a chegada dos dias mais quentes, mesmo antes do início do verão, já observamos as mudanças nas tendências de maquiagem. Além da vibe mais colorida no visual, o look de pele bronzeada está com tudo para trazer aquele glow da temporada de calor.

Você já teve a experiência de se maquiar em um dia quente e sentir tudo derretendo pouco tempo depois? É muito comum isso acontecer quando está muito calor e não usamos os produtos certos.

Para não perder a make e arrasar no look de verão, a modelo Marília Falkenberg deixou alguns truques simples, para acabar com esse problema. Além disso, ela ensinou como usar a paleta de bronzer para conseguir uma maquiagem bronzeada e caprichada desde já.

“As mulheres que possuem a pele oleosa são as que mais sofrem no verão. O calor faz a maquiagem derreter e a pele ficar com aquele brilho excessivo. Mas não precisa se desesperar! Hoje encontramos cada vez mais produtos resistentes, com uma boa fixação, durabilidade e sem prejudicar a pele”, explica Marília. Confira as dicas da modelo para manter a maquiagem por mais tempo e reduzir a oleosidade do rosto.



Coberturas leves e duradouras

Tenha em mente que quanto mais leve for a sua make, mais ela vai durar! Então, na hora de escolher bases e corretivos, prefira os mais fluidos, mas com fórmulas de alta duração.

Filtro solar com cor

Além de proteger a pele contra os danos dos raios solares, o protetor solar com cor ajuda a uniformizar a pele e garante proteção extra ao rosto. Ele ainda dispensa o uso da base, deixando a make mais leve.

Produtos com acabamento matte

As maquiagens com acabamento matte costumam ter uma fixação mais duradoura. Além disso, eles resistem mais à oleosidade e ao suor, evitando o brilho excessivo do rosto durante mais tempo.

Rímel à prova d'água

Usado para dar aquela turbinada nos cílios, o rímel é o item de beleza que não pode faltar, pois realça o olhar em uma make mais básica do dia a dia. O rímel à prova d'água também é super indicado para o verão, por também ser resistente ao suor.

Sele a pele com pó

Selar a pele pode somar alguns benefícios para a maquiagem. É indicado selar a pele para aumentar a durabilidade da maquiagem e amenizar a oleosidade da pele.

Finalize com o fixador

O último passo para uma produção duradoura é, naturalmente, um produto específico para esse fim. Aplique o spray fixador em todo o rosto, ele evita derretimento da make, criando uma película que segura todos os produtos usados na pele por mais tempo.

Qual mulher nunca passou por um problema como esse? Maquiagem e calor se tornam um desafio e tanto! Mas com essas dicas ficou bem mais fácil manter a produção, não é mesmo?