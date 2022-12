Dudu Nobre é a atração dessa sexta no "Samba do Tijolinho" - Reprodução

Publicado 02/12/2022 08:02

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Dia Nacional do Samba terá Dudu Nobre no "Samba do Tijolinho Edição Qatar 2022"

O Brasil enfrenta Camarões hoje (02/12), no Dia Nacional do Samba e o “Samba do Tijolinho” recebe uma atração especial: Dudu Nobre. O evento acontece entre os bairros do Grajaú e Vila Isabel, e vem reunindo torcedores em todos os jogos da seleção brasileira. O cantor se apresenta no palco principal da Roda de Samba, que começa ao meio-dia. Além do sambista, Djs e o Grupo Arruda também completam o time. O local conta com telão e transmissão dos jogos, além de espaço kids e diversidade gastronômica com petiscos e comida de boteco. O Samba do Tijolinho Edição Qatar 2022 fica na Rua Vega, 16 e Rua Nossa Senhora de Lourdes, 5 - Grajaú.

"O Natal de Sol e Lua" no Norteshopping

Neste domingo (04/12) às 13h e 17h, o espetáculo infantil “O Natal de Sol e Lua” chega ao Teatro Miguel Falabella, no Norteshopping. A peça conta a história de duas crianças, Sol e Lua, que são irmãos, porém tem seus pensamentos opostos quanto ao que é a Festa de Natal.

Natal do Sesc RJ terá programação em 26 cidades